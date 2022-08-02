Nokia 8120 4G Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Nokia 8120 4G özellikli telefon Hindistan’da görücüye çıktı. 51 dolarlık telefon, VoLTE ağ bağlantısını destekliyor ve kablosuz bir FM radyoya sahip. Telefon koyu mavi ve kırmızı renklerde mevcut.

HMD Global, ikonik Nokia markasının tescilli sahibi olarak karşımıza çıkıyor. Geçen ay Nokia 2660 Flip ve Nokia 5710‘u da piyasaya sürdü. Nokia 8120 4G, 1999’da piyasaya çıkan Nokia 8210’un yenilenmiş bir versiyonu olarak göze çarpıyor.

Telefon, göz alıcı bir tasarıma sahip ve efsanevi Nokia dayanıklılığını koruyor. Ayrıca 4G, 2,8 inç ekran ve basit bir kullanıcı arayüzüne sahip. Kablosuz FM radyonun yanı sıra, diğer özellikler arasında bir MP3 çalar, bir el feneri ve önceden yüklenmiş birkaç oyun yer alıyor.

8120 4G, 48MB/128MB RAM/depolama yapılandırmasına sahip bir UniSoc T107 Tek Çekirdekli işlemciye sahip. Depolama, microSD bellek ile 32 GB’a kadar çıkıyor. Çift SIM’li bir cihazdır (nano + nano) ve S30+ işletim sistemiyle çalışıyor.

Nokia 8120, VGA arka kamerasına sahip, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekliyor ve 107gram ağırlığında. 1,450 mAh pil, 2G kullanırken tam şarjla 8 saate kadar kullanım vaat ediyor. 4G ağ bağlantısı kullanılırken pil ömrü azalıyor. Telefonun fiyatı 50 dolardan başlıyor.