Nokia C2 2nd Edition, Resmen Satışa Çıktı

Bu yıl Şubat ayındaki MWC (Mobil Dünya Kongresi) 2022 teknoloji etkinliği sırasında Nokia, Nokia C21 ve Nokia C21 Plus‘ın yanı sıra Nokia C2 2nd Edition‘ı tanıttı. Ancak şirket, o sırada Nokia C2 2nd Edition‘ın fiyatını söylememişti. Telefon artık Avrupa’da satışa çıktı ve 79 euro fiyat etiketiyle geliyor. Üstelik Mavi ve Gri renk seçenekleri de var.

Nokia C2 2nd Edition, 960 x 480 piksel çözünürlük sunan 5.7 inç IPS panele sahip. Giriş seviyesi akıllı telefon, 1.5 GHz hızında çalışan bir MediaTek dört çekirdekli işlemci desteği taşıyor.

Cihaz 1 GB / 2 GB RAM ve 32 GB yerel depolama ile birlikte geliyor. Ek depolama için bir microSD kart yuvası da var. Android 11 Go sürümüyle çalışıyor ve 2 yıllık güvenlik yamaları vaat ediyor. Parmak izi tarayıcısı olmamasına rağmen, yüz kilidi açma desteği taşıyor.

Nokia C2 2nd Edition’ın ön tarafında 5 megapiksellik bir selfie kamerası var. Arka kamera kurulumunda ayrıca LED flaşlı 5 megapiksel kamera yer alıyor. Yalnızca 5W şarjı destekleyen 2.400mAh pil çıkarılabilir pil içeriyor.

Bağlantı cephesinde, Nokia C2 2nd Edition, çift SIM desteği, 4G LTE, 2,4 GHz Wi-Fi, GPS, microUSB bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi seçenekler vaat ediyor.