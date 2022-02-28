Nokia C2 2nd Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia C21 ve C21 Plus akıllı telefonlarının yanı sıra Nokia, Avrupa pazarında Nokia C2 2nd Edition olarak adlandırılan başka bir C serisi akıllı telefonu da piyasaya sürdü.

Adından da anlaşılacağı gibi bu telefon, 2020’de çıkan Nokia C2‘nin üst modeli olarak satışa çıktı. Nokia C2 2nd Edition, Koyu Mavi ve Sıcak Gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor. Şirket henüz telefonun fiyatını açıklamadı. Fakat açıkladığında yazımıza ekleyeceğiz.

Nokia C2 2nd Edition

Nokia C2 2nd Edition 480 x 960 piksel ekran çözünürlüğü ve 18:9 en boy oranı sunan 5.7 inç ekrana sahip. Şirket, cihaza hangi işlemcinin güç verdiğini belirtmedi, ancak 1.5GHz saat hızında çalışan; bir Unisoc dört çekirdekli işlemci tarafından desteklendiği ortaya çıktı.

Cihaz, 32 GB dahili depolamaya sahip 1 GB RAM ve 3 GB dahili depolamaya sahip; 2 GB RAM olmak üzere iki modelde satışa çıkıyor. Ayrıca her ikisi de, kullanıcıların depolama kapasitesini genişletmesine olanak tanıyan; bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.

Kamera bölümünde ise akıllı telefonun arka tarafında; 8 megapiksellik kamera sensörü ve ön tarafında 5 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Ek güvenlik için Face Unlock desteği ve parmak izi sensörü ile birlikte geliyor.

Android 11 Go Edition işletim sistemini çalıştırıyor ve şirket; iki yıl boyunca güvenlik güncellemeleri yayınlama sözü verdi. Cihaz 2.400 mAh pil ve 5W şarjı destekliyor.