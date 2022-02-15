Nokia G11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Nokia G11, Nokia G21 ile birlikte Avrupa’da piyasaya çıktı. İki telefon da benzer özelliklere ve tasarımlara sahip. Nokia G11, yüksek yenileme hızı desteği ve bir HD ekran vaat ediyor. Şirket, cihazın 3 günlük pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Diğer Nokia telefonları gibi, G11 de Android’in stok sürümüyle çalışıyor. Cihaz 50 megapiksel üçlü kamera ile geliyor. Gelin Nokia G11’i yakından inceleyelim.

Nokia G11

Nokia G11, damla çentikli 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük; 20:9 en boy oranı, 90Hz yenileme hızı ve 180Hz dokunmatik örnekleme hızı vaat ediyor. Ön kamerası 8 megapiksel olan telefonun arka panelinde 13 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera yer alıyor.

Unisoc T606 işlemci ve 3 GB RAM ile gelen telefon, 32 GB dahili depolama alanı ve microSD kart yuvası da vaat ediyor. Ayrıca Nokia G11, Android 11 işletim sistemine sahip. 2 yıllık işletim sistemi yükseltmesi ve 3 yıllık aylık güvenlik güncellemesi aldığı onaylandı.

G11, 18W şarjı destekleyen 5.050mAh pile sahip; ancak 10W kutu içi şarj cihazıyla birlikte geliyor. Bu arada güvenlik için, yanda bir parmak izi tarayıcı ve maske takarken bile çalışan; yüz kilidi açma gibi özellikler sunuyor. Diğer özellikleri arasında çift SIM desteği, 4G VoLTE; Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C, Google yardımcı anahtarı ve 3,5 mm ses jakı yer alıyor.

Nokia G11’in 3 GB RAM + 32 GB depolama sürümü; İngiltere’de 119 sterlin (yaklaşık 161 dolar) fiyatla satışa çıktı. Telefon, Kömür ve Buz renk seçenekleriyle geliyor. Ayrıca bazı pazarlarda da satışa çıkmasını bekliyoruz.