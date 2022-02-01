Nokia G21, Unisoc T606 yonga seti ile Geekbench’te görüldü

Nokia G21‘i gösteren yakın tarihli bir Geekbench listesinden de anlaşılacağı gibi, Nokia G20‘nin halefi yakın zamanda tanıtılabilir. Cihaz, 4 GB RAM‘in yanı sıra Unisoc T606 yonga seti tarafından destekleniyor ve Android 11 ile kutusundan çıkıyor.

Donanım tarafında bu özellikleri barındıran akıllı telefon Geekbench’ten, tek çekirdekte 312 puan ve birleşik çok çekirdekte 1,157 puan almayı başardı.

Nokia G21, 4G bağlantısı desteği sunacak ve bildirildiğine göre HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç LCD ekranla gelecek. Arka tarafta ise 50MP çözünürlükte ana sensörlü üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Söylentiler 5.000 mAh batarya, kulaklık girişi ve microSD kart yuvası olacağını söylüyor. Telefon 128 GB depolama alanıyla birlikte gönderilecek ve Siyah ve Dusk renklerinde gelecek. Yakında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.