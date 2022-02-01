Ana SayfaAkıllı TelefonNokia G21, Unisoc T606 yonga seti ile Geekbench'te görüldü

Nokia G21, Unisoc T606 yonga seti ile Geekbench’te görüldü

Nokia Mobile, gelecekte Nokia G21 de dahil olmak üzere yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geekbench'te sızdırılan Nokia G21 akıllı telefon, süreçteki ana özelliklerini doğruladı. Cihaz Geekbench 5 testinin tek çekirdekli turunda 312 puan aldı. Çok çekirdekli turda ise 1157 puan almayı başardı.

Ahmet Ekinler

-

0
Nokia G21 Geekbench
Görsel: Nokia G20

Nokia G21‘i gösteren yakın tarihli bir Geekbench listesinden de anlaşılacağı gibi, Nokia G20‘nin halefi yakın zamanda tanıtılabilir. Cihaz, 4 GB RAM‘in yanı sıra Unisoc T606 yonga seti tarafından destekleniyor ve Android 11 ile kutusundan çıkıyor.

Donanım tarafında bu özellikleri barındıran akıllı telefon Geekbench’ten, tek çekirdekte 312 puan ve birleşik çok çekirdekte 1,157 puan almayı başardı.

Nokia G21, 4G bağlantısı desteği sunacak ve bildirildiğine göre HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç LCD ekranla gelecek. Arka tarafta ise 50MP çözünürlükte ana sensörlü üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.

Söylentiler 5.000 mAh batarya, kulaklık girişi ve microSD kart yuvası olacağını söylüyor. Telefon 128 GB depolama alanıyla birlikte gönderilecek ve Siyah ve Dusk renklerinde gelecek. Yakında daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.

-- Reklam --
Önceki İçerikİşte Xbox Game Pass’a Bu Ay Gelen Oyunlar
Sonraki İçerikOnePlus 10 Ultra, patent çizimlerinde görüldü

Youtube kanalımıza abone ol! Mi Band 6 ya da Steelseries Rival 3 senin olsun.

Abole Ol
KaynakGeekbench

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Please enter your name here

Copyright @ Cepkolik.com 2021 | Tüm hakları saklıdır.