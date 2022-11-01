Nokia G60 piyasaya çıkıyor, satışlar 8 Kasım’da başlıyor

Nokia geçen hafta G60‘ın Hindistan lansmanını yaptı ve bugün şirket fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarını açıkladı. Nokia G60, Hindistan’da Siyah ve Buz olmak üzere iki renk seçeneğiyle tek bir 6GB/128GB bellek yapılandırmasıyla geliyor.

Nokia G60’ın fiyatı 29.999 INR (yaklaşık 362 $) ve önde gelen perakende satış noktalarında ve Nokia’nın resmi web sitesinde 7 Kasım’a kadar önceden rezerve edilebilir, açık satışlar belirli perakende satış noktalarında, Nokia.com’da ve çevrimiçi portallarda başlayacak. Nokia, sınırlı süreli teklifin bir parçası olarak G60 ile birlikte 3.599 INR (yaklaşık 43 $) değerinde Nokia Power Earbuds Lite‘ı da ücretsiz olarak sunuyor.

Nokia G60, 8MP selfie kamera için bir çentik ile 6.58″ 120Hz FullHD+ LCD etrafında inşa edilmiştir. Ve arka tarafında, 5MP ultra geniş ve 2MP derinlik birimlerinin eşlik ettiği 50MP ana kamera vardır.

G60, kaputun altında bir USB-C bağlantı noktası üzerinden 20W’a kadar şarj edilen 4.500 mAh pil ile Snapdragon 695 yonga setine sahiptir. Akıllı telefon, Android 12 ile kutudan çıkıyor ve üç Android sürüm yükseltmesi ve üç yıllık aylık güvenlik güncellemesi vaadiyle geliyor. Ayrıca Nokia, G60’ın Hindistan’daki kullanıcıları için olağan bir yıllık garanti yerine iki yıllık ücretsiz garanti sunuyor.

Nokia G60’ın öne çıkan diğer özellikleri arasında 5G bağlantısı, bir IP52 derecesi ve biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucu yer alıyor.

Nokia G60, Eylül ayında X30 ile birlikte tanıtıldı, ancak Nokia’nın X30’u Hindistan’da piyasaya sunup sunmayacağı ve ne zaman piyasaya süreceği belli değil.