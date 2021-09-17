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Nokia T20 Tablet Geliyor – İşte Detaylar

Nokia T20 tabletin bir 10.36 inç ekranla gelmesi bekleniyor ve Android 11 işletim sistemiyle desteklenmesi bekleniyor. Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunabilir.

Ayşen Sıla

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Nokia, Nokia T20 adlı bir tablet üzerinde çalışıyor. Tablet, daha önce BAE ve Birleşik Krallık’taki perakendeci sitelerinde TA-1392 ve TA-1397 model numaralarıyla görülmüştü. Bu model numaraları, Temmuz ayında Avrasya Ekonomik Komisyonu (AET) sertifikasyon sitesinde tespit edildi. 

Şimdi, yukarıda bahsedilen modeller, başka bir modelle birlikte Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) platformundan onay aldı. CQC sertifikası, tabletin resmiyet kazanmasının çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor.

CQC listesi, iddia edilen Nokia T20’nin 10W hızlı şarj desteği taşıyacağını ortaya koyuyor. Raporlar, tabletin Mali-G52 GPU‘yu içeren bir Unisoc işlemci ile donatılacağını gösteriyor. Bu, cihazda Unisoc T618 veya Unisoc T700 işlemci bulunabilir.

Nokia T20 tabletin bir 10.36 inç ekranla gelmesi bekleniyor ve Android 11 işletim sistemiyle desteklenmesi bekleniyor. Cihaz 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunabilir.

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KaynakGizmochina

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