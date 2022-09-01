Nokia X30 5G ve Nokia G60 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

HMD Global, IFA 2022 duyurularıyla sürdürülebilirlik için büyük bir adım atıyor. Yeni cihazları geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretiliyor ve şirket ayrıca cihazların kullanılabilir ömrünü uzatmak ve insanlar yeni sürüme geçtiğinde üretilen e-atığı azaltmak için yeni bir Circular aboneliği başlatıyor.

Nokia X30 5G

En yeni X serisi model, %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış metal bir çerçeveye sahipken, plastik sırt %65 geri dönüştürülmüş malzemeden meydana geldi. Perakende kutusu bile %94 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış (tümü FSC sertifikalıdır). Ve elbette, kutuya dahil olan bir şarj cihazı yok, bu da onu daha küçük ve taşınmasını kolaylaştırıyor.

Nokia X30 5G, 6.43 inç AMOLED ekran vaat ediyor. Nokia 9 PureView’dan bu yana AMOLED kullanmayan HMD için bir rota değişikliği diyebiliriz. 90 Hz yenileme hızına ve 450 nit tipik parlaklığa (700 nit tepe noktası) sahip bir FHD+ panelden oluşuyor (20:9). Ekran Gorilla Glass Victus tarafından korunuyor.

Arka kamera da Corning Gorilla Glass DX+ korumasıyla geliyor. OIS özellikli 50 MP ana kameranın (1/1.57”, 1.0µm yerel piksel, 4’ü 1 arada gruplama) ve 13 MP ultra geniş açılı kameranın (123°, 1/3.06”) önünde bulunuyor. Selfie kamerası 16 MP sensöre (1.0µm doğal piksel) sahip, ancak aynı zamanda 4’ü 1 arada gruplamayı da destekliyor.

Nokia X30 5G, Snapdragon 695 tarafından destekleniyor. X30, HMD’nin “3-3-3 vaadi” dediği 3 işletim sistemi güncellemesi, 3 yıllık güvenlik yamaları ve 3 yıllık uzatılmış garantisi ile geliyor. Telefon Android 12 ile piyasaya çıktı. Telefon, 33W’ta (USB-PD 3.0 PPS) şarj olan 4.200mAh pil ile çalışıyor. Pil, 800 döngüden sonra kapasitesinin çoğunu tutmayı vaat ediyor.

Bağlantı tarafında, çift nanoSIM’li (ve bir eSIM mevcut), Wi-Fi 6 (ax), Bluetooth 5.1, NFC ve bir IR blaster’lı USB-C 2.0, 5G (6GHz altı) var. Telefonun gövdesi, toza ve suya dayanıklılık için IP67 olarak derecelendirildi. Nokia X30 5G, bugünden itibaren 530 euro fiyatla ve iki renk seçeneğiyle görücüye çıktı.

Nokia G60 5G

Yine bir 5G özellikli G serisi model olan bu model de geri dönüşümü ciddiye alıyor – plastik arka %100’ü ve plastik çerçevenin %60′ı geri dönüştürülmüş. Aynı zamanda 3 işletim sistemi güncellemesi, 3 yıllık güvenlik yamaları ve 3 yıllık uzatılmış garanti vaadi ile birlikte geliyor.

Nokia G60 5G ayrıca Snapdragon 695 yonga setinden güç alıyor, ancak bellek yapılandırmaları daha mütevazı – 4/64GB, 4/128GB ve 6/128GB (UFS 2.2). Daha fazla depolamaya ihtiyaç duyanlar içinse microSD desteği var.

Bu telefon 6.58 inç FHD+ ekranı sayesinde daha büyük. Bu sefer bir LCD, ancak 120Hz daha yüksek bir yenileme hızına sahip. Ancak, o kadar parlak değil (tipik 400 nit, 500 nit tepe) ve yalnızca eski Gorilla Glass 5’i beraberinde getiriyor.

Arka kamera da daha az gösterişli. 50MP ana sensör daha küçük (1/2.67”, 0.64µm piksel, 4’ü 1 arada gruplama) ve OIS’i yok, ultra geniş kamera 5MP sensöre (1/5”) sahip. Burada da bir derinlik sensörü var.

Pil 4.500 mAh ile biraz daha büyük (ayrıca 800 döngü olarak derecelendirilmiştir), ancak daha yavaş şarj oluyor, maksimum 20W’a çıkıyor (USB-PD 3.0). Bazı pazarlarda bu model, 20W’lık bir şarj cihazıyla birlikte geliyor.

Bu 5G telefonun hibrit iki kart yuvası var. Nitekim iki nanoSIM’e veya bir SIM+microSD‘ye sahip olabilirsiniz. Ayrıca USB-C 2.0, Wi-Fi 6 (balta), Bluetooth 5.1 ve NFC de var. Bu telefon yalnızca IP52 derecesine sahip. Fiyatı ise 320 euro.