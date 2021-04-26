Nokia X50 Yüksek Donanım İle Gelecek!

Bilindiği üzere HMD, geçtiğimiz ay yeni C, G ve X serisi cihazlarını duyurmuştu. Bugün ise Nokiapoweruser tarafından paylaşılan bilgilere göre şirketin yeni bir X50 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni X50 önceki modellere daha yüksek işlemci ve RAM kapasitesi ile gelecek. Bu cihazı yine bu yıl içerisinde görmemiz yüksek olasılıklar arasında yer alıyor.

Şirket bu yeni modeliyle akıllı telefonda daha fazla pay sahibi olmayı planlıyor. Yeni modelin ayrıntıları pek fazla olmasa da şirketin cihazda Snapdragon yongasını tercih edeceği belli oldu. Bununla birlikte arttırılmış RAM ve dahili depolamanın yanı sıra bir de yüksek batarya kapasitesi cihazda bulunuyor.

Yeni Nokia X50, 120 Hz tazeleme hızına sahip 6.5 inç QHD+ çözünürlüğünde bir ekran paneliyle gelecek. Bununla birlikte cihazın içereisinde Snapdragon 775 yonga seti (5 nm) geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon 765G‘den daha iyi performans sunuyor. SM7350 model numaralı yonga setinin yanı sıra cihaz, arka tarafında Zeiss optik ve OZO Audio özellikli 108 Megapiksel bir ana kameraya sahip.

Şirketin yeni cihazında telefoto, ultra geniş, makro ve derinlik olmak üzere toplam beşli bir kamera modülü kullanacağı tahmin ediliyor. Sızdırılan bilgilere göre HMD‘nin yeni Nokia X50’yi bu yılın son çeyreğinde duyuracağı ve piyasaya süreceği yer alıyor.