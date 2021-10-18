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Nokia XR20 Tanıtıldı – Sağlamlığıyla Ön Plana Çıkıyor

Askeri standartlarda MIL-STD-810H dayanıklılık özelliği ile yeni Nokia XR20 tanıtıldı. Hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği bu telefonu bir üst lige çıkartacak.

Ahmet Ekinler

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Nokia XR20 - Cepkolik

HMD, 20 Ekim’de ön siparişleri ve 30 Ekim’de gerçek satışları başlayacak olan dayanıklı Nokia XR20 akıllı telefonunu Hindistan’a resmi olarak geldiğini duyurdu. Telefonun ana çekiciliği, MIL-STD-810H‘nin (askeri standart) üzerine IP68 su ve toz korumasına sahip dayanıklılığıdır.

XR20, 6 GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş bir Snapdragon 480 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Cihaz, bir Gorilla Glass Victus tabakasıyla korunan 6.67 inç 1080 x 2400 piksel IPS ekran etrafında inşa edilmiştir. Dokunmatik ekran eldivenler ve ıslak ellerle çalışabilecek şekilde tasarlanmış.

Kamera bölümü, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP arka kamera, Zeiss marka optiklerden oluşur ve 123 derecelik oldukça geniş görüş alanı ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 13MP ultra geniş kamera ile gelir. Önde f/2.0 diyafram açıklığa sahip 8 MP selfie kamerası bulunuyor.

Nokia XR20

Telefon, 18W’a kadar kablolu şarjı ve 15W’a kadar kablosuz Qi şarjı destekleyen 4.630 mAh pile sahip.

Nokia XR20

Mevcut renkler, yaklaşık 620 $ başlangıç fiyatıyla Granit ve Ultra Blue’dur ve Nokia XR20’yi 20-29 Ekim tarihleri arasında ön sipariş verenler, Nokia Power Earbuds Lite veya bir yıllık ekran koruma planı gibi bazı ücretsiz hediyeler alacaklar.

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