Nokia, Yeni Hoparlör ve TWS Kulaklıkları Piyasaya Sürdü

Bugün erken saatlerde Nokia, yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Bu ürünler arasında, gerçek bir kablosuz kulaklık olan SP-101 ve BH-205 model numarasıyla adlandırılan Bluetooth hoparlörlerü de bulunuyor.

Fin teknoloji şirketinin yeni hoparlörü, sadece 160 gram ağırlığında. Başka bir deyişle, sadece 5 santimetre boyunda nispeten küçük ve taşınabilirlik düşünülerek yapılmış. IPX4 direnci ile geliyor ve 43 mm dinamik bobin barındırıyor. Hoparlör, yüzde 50 ses seviyesinde 20 saat oynatma sunmasını sağlayan 800 mAh pil ile çalışıyor.

Nokia SP-101 aramaları desteklemesini sağlayan ve yan tarafında oynat/duraklat, güç ve ses düğmelerine sahip dahili bir mikrofon da sunuyor. Şirket, aynı hoparlörden ikisinin sol ve sağ kanallar olarak çalışmasına izin veren stereo kombinasyonları için destek ekledi.

Yeni kulaklıklara değinecek olursak, tek başına 6 saate kadar pil ömrü ve şarj kutusuyla eşleştirildiğinde 36 saate kadar pil ömrü sunan yeni BH-205 TWS kulaklıklar da bugün raflarda yerini aldı.

USB C Tipi bağlantı noktasıyla birlikte AAC ses kod çözme teknolojisini de destekliyor. Bu cihazlar hem Android hem de iOS‘u destekliyor ve çeşitli eylemler için her iki kulaklıkta da dokunma kontrolleri sunuyor. Her iki cihaz da 28 Temmuz itibariyle resmen satışa sunulacak.