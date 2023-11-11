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Nothing Bütçe Dostu Telefonlarını Avrupa’da Satışa Çıkarıyor!

Yakın dönemin adından sıkça söz ettiren akıllı telefon markası Nothing, alt markası CMF ile beraber yer aldığı pazarları genişletmek istiyor.

İbrahim Özbek

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cmf avrupa

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Yakın dönemin adından sıkça söz ettiren akıllı telefon markası Nothing, alt markası CMF ile beraber yer aldığı pazarları genişletmek istiyor.

Geçtiğimiz aylarda uygun fiyatlı telefonları geliştirmek için CMF isimli bir alt markasını tanıtan Nothing, pazar alanını genişletmeyi hedefliyor. İlk olarak ABD ve İngiltere’de satışa çıkan marka, yakın zamanda global pazarda da kendisine yer bulacak.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber insanların akıllı telefonlara ve aksesuarlarına ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Hali hazırda böyle bir ortam varken Nothing, ürünlerinin dünya çapında bulunabilirliğini artırmak için harekete geçti.

cmf avrupa

Nothing şu anda Avrupa, Asya, Avustralya ve Kuzey Amerika’daki belirli pazarlarda ürün satıyor. Yıl sonuna kadar tüm cihazlarının Japonya, Tayland, Avustralya, Meksika, Brezilya ve Almanya gibi farklı pazarlarda mevcut olacağını söylüyor. Ancak CMF’nin Türkiye’ye geleceğine dair bir açıklama yapılmadı.

CMF adı altında bir çok ürününde ilerleyen dönemlerde ülkemize gelmesi bekleniyor ancak şu an için resmi bir açıklama yapılmadı. Global pazar sonrasındaki taleplere bakılarak yeni ülkelerin pazara dahil edilebileceği söyleniyor.

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İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

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