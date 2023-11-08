Uygun Fiyatlı Vivo Y27 ve Y17s Satışa Çıktı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen ve piyasaya sürdüğü uygun bütçeli akıllı telefonlarla gündeme gelen Vivo, yeni modelleri Y27 ve Y17s’i satışa sundu.

Ülkemizde en çok tercih edilen ve ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran Vivo, hız kesmeden yeni ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Y serisi olarak tanıtılan ailenin Y27 ve Y17s adında iki modeli mevcut.

Y27 tasarımsal olarak keskin dış hatlara sahip. Ayrıca bu model çizilmelere dayanıklı kristal mat ve çift halkalı tasarımı ile oldukça şık bir görüntüye sahip. Cihazın işlemci dümeninde MediaTek Helio G85 yer alıyor. 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazın depolama alanı MicroSD kart desteği ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor. Telefon bu geniş depolama alanı ile kullanıcılara tüm anılarını saklama imkânı veriyor.

Y27 model, FullHD+ çözünürlüklü 90 hz bir ekran tazeleme hızına sahip olan 6.64 inç. IPS LCD bir ekran ile geliyor. Arka tarafta 50 MP ana kamera ve 2 MP bokeh sensörlü bir yardımcı kamerası da mevcut. Ön tarafta ise bizleri 8 MP selfie kamerası karşılıyor.

Y17s modeli ise kardeşi gibi MediaTek Helio G85 işlemciye sahip olacak. Bu model kardeşinden ekran özellikleri ile ayrılıyor. Bu cihazda 60 hz ekran tazeleme hızını 6.56 inç. IPS LCD bir ekranda görüyoruz. 8 MP ön kamerası ile gece gündüz en güzel selfie’leri çekmeye olanak tanıyan telefonun 50 MP ana kamerası ve 2 MP portre kamerası ile de parlak ve her zaman odaklanmış son derece net fotoğraf ve videolar çekilebiliyor.

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