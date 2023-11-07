iQOO 12 ve 12 Pro Modelleri Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarının başında gelen Vivo’nun alt markası olarak hizmet veren iQOO, yeni göz bebekleri iQOO 12 ve 12 Pro modellerini tanıttı.

Uzun zamandır çıkan haberlerle beraber dikkatlerini üzerine çeken iQOO 12 serisi, artık resmen tanıtıldı. Her ne kadar Vivo’nun alt markası olarak hizmet verse de artık tek başına büyük işler atmaya hazırlanıyor.

iQOO 12 serisinin teknik özelliklerine bakıldığında model, 1,5K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3000 nit tepe parlaklık ve 2160 Hz PWM karartma sunan 6,78 inç OLED ekrana sahip. Bunun yanı sıra ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelecek. Öte yandan standart model; LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanıyla birlikte Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 120W kablolu şarj hızlarını destekleyen 5.000 mAh’lik bir pil ile karşımıza çıkacak.

iQOO 12 Pro modelin serinin diğer telefonunu oranla daha kavisli bir yapıya sahip olacak. 6.78 inç bir ekranla karşımıza çıkacak olan model, AMOLED ekran ile geliyor. İşlemci dümeninde Snapdragon 8 Gen 3 olacak olan modelin 120 W hızlı şarj ve 50 W ters şarj seçenekleri yer alıyor.

iQOO 12 modeli 550 dolar başlangıçlı fiyat ile, 12 Pro modeli ise 825 dolar başlangıçlı fiyat etiketi ile Avrupa satışa çıkacak. Bu modelin ilerleyen günlerde ülkemize gelmesi bekleniyor.

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