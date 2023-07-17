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Nothing Phone (2), en yeni güncellemesini almaya başladı

Ayşen Sıla

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nothing phone 2

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Bu ayın başlarında, Nothing Phone (2) çeşitli küresel pazarlarda piyasaya çıkmıştı. Telefon şu anda bazı bölgelerde “Nothing Drop” fiziksel konumlarında satılıyor ve ön siparişlerin de bugün gönderilmeye başlanması bekleniyor. Bununla birlikte marka, cihaz için bir dizi yeni özellik, iyileştirme ve hata düzeltmesi içeren yeni bir güncelleme yayınladı.

Nothing OS 2.0.1 adlı yeni güncelleme, T2.0-230709-2003 yapı numarasına sahip. 105 MB ağırlığında ve 2x Zoom portre desteği, optimize edilmiş HDR, azaltılmış deklanşör gecikmesi ve daha fazlası gibi bir dizi kamera iyileştirmesi içeriyor.

Yüz ile kilit açma, parmak iziyle kilit açma ve şarj etme performansı iyileştirildi. Güncelleme ayrıca, aşağıda ayrıntılı olarak kontrol edebileceğiniz bazı can sıkıcı hatalardan da kurtuluyor.

Yeni Güncelleme Değişiklikleri

Yeni özellikler

● Glyph Composer artık Play Store’da yayında! Kendi Glif Zil Seslerinizi oluşturmak ve kaydetmek için uygulamayı kullanın.
● Uber için Glyph Progress ile tanışın. Glif Arayüzü aracılığıyla gelen bir Uber yolculuğunun ilerlemesini kontrol edin. Bu özellik şu anda deneme aşamasında olduğundan bazı tutarsızlıklar yaşayabilirsiniz.
● Widget’lar artık kilit ekranınıza / Always-on-Display’e eklenebilir. Kilit ekranı ayarları sayfasında kurulabilir.
● Hızlı Ayarlar widget’ları. En çok kullandığınız Hızlı Ayarlar kutucuklarını doğrudan ana ekranınıza veya kilit ekranınıza ekleyin.
● Telefon’dan (1) gelen popüler Nothing Machine zil sesleri ve bildirim sesleri elden geçirildi ve Telefon’un (2) yeni bölümlenmiş tasarımına uyacak şekilde ayarlandı.
● 4 yeni duvar kağıdı
● Tek El Modu.

Kamera

● Kamera Portre modu artık 2x yakınlaştırmayı destekliyor.
● Hareket yakalama artık 50MP modunda desteklenmektedir.
● Yepyeni bir Nothing tarzı fotoğraf filigranı kullanıma sunuldu.
● Kart genelinde HDR etkinliği optimize edildi
● 4x ve 10x yakınlaştırma arasında çekim yaparken optimize edilmiş fotoğraf netliği
● Üçüncü taraf uygulamalarda kullanıldığında iyileştirilmiş kamera kalitesi.
● Video çekerken azaltılmış gecikme ve optimize edilmiş sabitleme algoritması.

İyileştirmeler

● Ekstrem koşullarda iyileştirilmiş pil ve şarj performansı.
● Kablosuz şarj ve Pil Paylaşımının tutarlılığı iyileştirildi.
● Geliştirilmiş Yüz Tanıma Kilidi ve parmak izi sensörü performansı.
● Düzenlenmiş sistem, tüm pano boyunca yüksek düzeyde ses verir.
● Optimize Edilmiş Temel Bildirim ve diğer Glif Arayüzü mantığı.

Hata düzeltmeleri

● Çözülmüş Hızlı Ayarlar genişletme sorunu.
● Geliştirilmiş ağ kararlılığı.
● NFC ile ilgili sorun çözüldü.
● Daha genel hata düzeltmeleri.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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