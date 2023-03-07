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Nothing Phone 2 Henüz Üretime Dahi Girmedi!

Nothing Phone (1), Temmuz 2022'nin sonlarında piyasaya çıktı ve yeni telefonda yakın zamanda satışa çıkabilir. Telefonun donanım bölümünde birkaç değişiklik getirmesi bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Nothing’in ilk akıllı telefonu geçen yıl Temmuz ayında başka hiçbir şeye benzemeyen bir tasarımla ve iyi teknik özelliklerle piyasaya çıktı. Nothing (1) çoğunlukla tüketiciler tarafından iyi karşılandı ve orta sınıf kategorisinde sağlam bir seçenek olarak kabul edildi.

Nothing Phone (2) de geliştirme aşamasında ve detayları şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Son gelişmede, telefonun seri üretim aşamasına girdiği ortaya çıktı.

Tanınmış bir kaynak, Nothing’in yeni bir akıllı telefonun, muhtemelen Nothing Phone’un (2) seri üretimine başlamadığını iddia ediyor. Marka ayrıca NT02 model numaralı bir Lityum-iyon pil üretiyor.

Nothing Phone (1), Temmuz 2022‘nin sonlarında piyasaya çıktı ve yeni telefonda yakın zamanda satışa çıkabilir. Telefonun donanım bölümünde birkaç değişiklik getirmesi bekleniyor.

Nothing’in telefonun tasarımında da değişiklik yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Marka, sektörde Apple’a meydan okuyor, bu nedenle sözünü yerine getireceğinden ve pazara bazı taze yenilikler getireceğinden umutlu olmalıyız.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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