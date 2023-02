Nothing Phone 2, Lansman Tarihi, Önemli Özellikler Ve Dahası…

Bu ayın başlarında Nothing CEO’su Carl Pei, Nothing Phone 2’nin bu yılın sonlarında piyasaya sürüleceğini doğruladı. Nothing Phone 1’in yerine geçecek olan Nothing Phone 2, daha kaliteli ve daha iyi bir yazılım deneyimi sunacak.

Bu bilgiler, Nothing Phone 2’nin A065 model numarasına sahip olduğunu söylüyor. Ve dahasında 2023’ün üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz-Eylül ayları içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Hatırlamak gerekirse, Nothing Phone 1, geçen yıl Temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Duyurulması planlanan Nothing Phone 2, amiral gemisi sınıfı bir deneyim sunacak.

Nothing Phone’un 2, Qualcomm Snapdragon 8 serisi işlemci tarafından destekleneceği öngörülüyor. Ancak, kullanılacak işlemci henüz kesinleşmiş değil. Cihaz bizlere, sanal RAM teknolojisi desteğiyle birlikte en az 12 GB RAM seçeneği ile sunulacak.

Bu akıllı telefon, 256 GB dahili depolama ile bir hayli yüksek alan bizlere sağlayacak. Gelmesi beklenen bu modelin, Nothing Phone 1’de mevcut olan 4.500 mAh batarya kapasitesinin üzerinde yaklaşık 5.000 mAh batarya ile geleceği tahmin ediliyor.

Ekran tarafında ise 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED teknolojisi kullanılacağı yönünde. Kullanıcıların tercihine bırakılacak, ekrandaki içeriğe göre yenileme hızını otomatik olarak ayarlama özelliği ile geleceğini belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda Nothing Phone 2 hakkında daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasını bekliyoruz.