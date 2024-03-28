Ana Sayfa » Akıllı Telefon Xiaomi 14 Ultra Türkiye Fiyatı Belli Oldu ve Satışa Çıktı! Akıllı Telefon Xiaomi 14 Ultra Türkiye Fiyatı Belli Oldu ve Satışa Çıktı! Emine Emre 0 Görüntüleme

Xiaomi 2023’ün Ekim ayında Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerini tanıtmış ve tanıtımdan kısa bir zaman sonra cihazlar global pazarda olduğu gibi Türkiye’de de satışa sunulmuştu. Xiaomi’nin en güçlü telefonu olan Xiaomi 14 Ultra ise Şubat ayında tanıtılmıştı. Ülkemize gelmesi heyecanla beklenen Xiaomi 14 Ultra Türkiye fiyatı belli oldu ve satışa çıktı. İşte detaylar…

Xiaomi 14 Ultra Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Akıllı telefon piyasasının en güçlülerinden biri olan Xiaomi, bu alanda yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Tasarımı, kamera özellikleri ve teknik özellikleriyle muhteşem bir cihaz olan Xiaomi’nin en iyi telefonu Xiaomi 14 Ultra sonunda Türkiye’ye geldi. Ancak şimdilik ülkemizde yalnızca 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı versiyonu satışa çıktı.

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Türkiye’de ön siparişe açılan Xiaomi 14 Ultra’nın diğer varyantları henüz satışa çıkmadı. Bununla birlikte ön siparişte olan Xiaomi 14 Ultra’nın yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleri markanın resmi web sitesinde mevcut. 28 Mart yani bugün itibarı ile ön siparişe açılan Xiaomi 14 Ultra, 4 Nisan perşembe günü sevkiyata başlayacak. Xiaomi 14 Ultra fiyatı ise yaklaşık 75 bin TL şeklinde açıklandı. Bu fiyatla 14 Ultra, iPhone 15 Pro’dan daha pahalı diyebiliriz.

Xiaomi resmi web sitesinde 14 Ultra akıllı telefonu ile birlikte bir de “Xiaomi 14 Ultra Photography Kit” aparatı da satışa çıkarıldı. Bu aparatın fiyatı sitede yaklaşık 100 bin TL olarak görünüyor ancak yurt dışında 140 dolar gibi bir etikete sahip. Yani 100 bin TL’lik fiyat temsili bir değer olabilir. Bununla birlikte bahse konu kitin telefonu içermediğine yönelik uyarı da site de mevcut.

Xiaomi’nin En Güçlü Telefonu Xiaomi 14 Ultra Özellikleri

Xiaomi’nin en iyi ve en güçlü telefonu olan Xiaomi 14 Ultra’nın bazı özelliklerine değinelim… 6,73 inç büyüklüğünde bir QHD+ OLED ekrana sahip olan cihaz 3000 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden gücünü alan cihaz 16GB LPDDR5X RAM’e ve 512 GB’lık depolama alanına sahip.

Xiaomi 14 Ultra kamera özelliklerine geldiğimizde ise 50 Megapiksel Sony LYT-900 ana kamera, 50 Megapiksel Sony IMX858 ultra geniş açı kamera, 50 Megapiksel Sony IMX858 periskop ve 50 Megapiksel Sony IMX858 telefoto kameranın bulunduğunu söyleyebiliriz. Oldukça güçlü bir bataryaya sahip olan cihaz, 90 W hızlı şarj ve 80 W kablosuz şarj desteği ile 5.300 mAh’lık bir batarya ile gelmekte. Cihazın işletim sistemi kısmında ise Android 14 tabanlı HyperOS bulunmakta.