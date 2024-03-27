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Samsung kısa bir süre önce orta segmente yönelik cihazları Galaxy A55 ve Galaxy A35’in tanıtımını 11 Mart’ta gerçekleştirmişti. Global pazarda hali hazırda satışta olan cihazlar Türkiye’de de satışa çıktı. Şu an ön sipariş döneminde olan cihazlar bütçe dostu fiyatlarıyla fiyat performans ürünü olarak tanımlanabilir. Cazip fiyatlarla ülkemize gelen Samsung orta seviye telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35 ön siparişte, işte detaylar…

Samsung Orta Seviye Telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35 Ön Siparişe Açıldı

Samsung orta segment cihazları ülkemizde ön siparişe açıldı. 8 GB RAM özelliği ile gelen Galaxy A55 ve Galaxy A35 model telefonların fiyatları depolama alanına göre farklılık gösteriyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy A35 modeli yaklaşık 15,5 bin TL’den; Galaxy A55 modeli ise yaklaşık 19,5 bin TL’den başlıyor. Samsung fiyat performans telefonu Hepsiburada’da ön siparişte ve cihazların fiyatları ise şu şekilde:

Samsung Galaxy A55 128 GB Fiyatı: 19.499 TL

Samsung Galaxy A55 256 GB Fiyatı: 21.499 TL

Samsung Galaxy A35 128 GB Fiyatı: 15.499 TL

Samsung Galaxy A35 256 GB Fiyatı: 16.499 TL

Peki Samsung Galaxy A55 ve A35’in öne çıkan özellikleri nasıl, bakalım…

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Samsung Galaxy A55 Özellikleri

6,6 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlükle gelen Samsung Galaxy A55, 120 Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunan Super AMOLED ekran barındırmaktadır. Exynos 1480 cip setinden gücünü alan cihazda Android 14 tabanlı OneUI 6.1 işletim sistemi yer almaktadır. Galaxy A55, 4 büyük Android işletim sistemi güncellemesi ve beş yıl boyunca da güvenlik güncellemesi alacaktır.

Üçlü kamera kurulumuna sahip olan cihazın ana kamerası 50 Megapiksel ve OIS ve otomatik odaklamalı şeklindedir. Ultra geniş açı kamerası 12 Megapiksel olan cihazın 5 MP’lik de makro kamerası bulunmaktadır. 32 Megapiksel selfie kamerası ile gelen cihaz Samsung’un kesintisiz güncelleme desteği ile gelen ilk telefonudur.

Samsung Galaxy A35 Özellikleri

Samsung Galaxy A35 ekran özellikleri A55 modelinki ile aynı tasarlanmıştır. Cihazın işlemci kısmında Exynos 1380 yonga seti bulunmakta olup, A35 modeli de tıpkı A55 gibi dört büyük Android güncellemesi ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemesi verecektir. Galaxy A35 modeli kamera kısmında ise 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 Megapiksel makro kamera yer almakta.