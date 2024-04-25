Xiaomi’nin Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Redmi K70 Ultra Geliyor

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Akıllı telefon piyasasındaki sıkı rekabet son hızla devam ediyor. Piyasanın en güçlü aktörlerinden biri olan Xiaomi de yeni cihazları ile her bütçeye uygun ve yüksek performans sağlayabilen telefonlar sunmaya devam ediyor. Piyasada sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station’dan da yeni haberler var; Xiaomi’nin uygun fiyatlı amiral gemisi Redmi K70 Ultra çıkış tarihi yaklaşıyor. İşte detaylar…

Xiaomi’nin Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Redmi K70 Ultra Tanıtım Tarihi Yaklaştı

Xiaomi’nin emsallerine göre yüksek fiyatlı olmayan ve bununla birlikte amiral gemisi özelliklerine sahip olacağı bilinen Redmi K70 Ultra çıkış tarihi yaklaştı. Cihazın henüz özellikleri ve tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmadı ancak sızıntıları ile bilinen Digital Chat Station, bahse konu akıllı telefon ile ilişkili yeni bilgiler paylaştı. Bu kapsamda cihazın işlemcisi ve potansiyel çıkış tarihi ortaya çıktı.

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Redmi K70 Ultra hakkında şimdiye dek ortaya çıkan raporlara göre üst kalite bir cihaz olacağı bilinmekte. Bu kapsamda söz konusu akıllı telefonun MediaTek Dimensity 9300 Plus yonga setine sahip olacağı bilinmekte. Söz konusu yonga seti henüz piyasaya çıkmış değil yani teknik özellikleri hakkında bilinen kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak MediaTek Dimensity 9300 Plus’ın, MediaTek Dimensity 9300’a göre yüksek saat hızlarına sahip olacağı söylenmekte.

Dimensity 9300 Plus’ın özellikleri Dimensity 9300’a göre daha üst düzey olacak. Bu bakımdan yeni işlemcinin niteliklerine fikir olması için 9300’ın bazı özelliklerinden bahsedelim. 4 nm mimari ile üretilen Dimensity 9300, 1x 3.25 GHz ARM Cortex-X4, 3x 2.85 GHz ARM Cortex-X4 ile 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A720 çekirdeklerine sahip ve bunların yanı sıra Immortalis-G720 MC12 grafik birimi de bulunmakta.

Redmi K70 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Digital Chat Station’ın Redmi K70 Ultra özelliklerine ilişkin verdiği bir diğer bilgi ise cihazın 5.500 mAh bataryaya sahip olduğu yönünde. Cihazın bataryası 120 W hızında şarj olabilmekte. Sızıntıya göre cihazda 1.5 K çözünürlüğe sahip TCL C8 OLED ekran bulunacak. Bunların yanı sıra 24 GB’a kadar LPDDR5T RAM’in bulunacağı Redmi K70 Ultra’nın depolama alanı kısmında ise 1 TB’a kadar UFS 4.0 yer almakta.

Redmi K70 Ultra çıkış tarihi de en merak edilen konulardan biri. Bu kapsamda ise cihazın 2024 yaz aylarında, hatta Ağustos gibi tanıtılması beklenmekte. Farklı ve olumsuz bir gelişme olmazsa Redmi K70 Ultra özellikleri 2024 Ağustos ayı gibi belli olabilir.