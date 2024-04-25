Vivo Uygun Fiyatlı Telefon Y18e Özellikleri Ortaya Çıktı

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Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Vivo hem üst segment hem de uygun fiyatlı cihazlar üretmekte. Vivo’nun son zamanlarda, fiyatı ve özellikleri ile kullanıcıları memnun edecek bir cihaz üzerinde çalıştığı biliniyordu. Merakla beklenen cihazın aslında henüz resmi tanıtımı yapılmadı ancak bazı özellikleri ve muhtemel çıkış tarihi belli oldu. Google Play Console veri tabanında görünen Vivo uygun fiyatlı telefon Y18e hakkında merak edilenler, içeriğimizde…

Vivo Uygun Fiyatlı Telefon Y18 Özellikleri!

Vivo Y18e, Google Play Console veri tabanında V2333 kodu ile görüldü. Henüz resmi olarak tanıtımı yapılmamış olan akıllı telefon bazı özellikleri ver tabanında yer aldığı üzere kesinleşmiş oldu. Hem uygun fiyatlı hem de özellikleri bakımından kullanıcıları memnun edeceği düşünülen cihazın ortaya çıkan niteliklerine bakalım…

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Google Play Console’da ortaya çıktığı üzere Vivo Y18e gücünü MediaTek Helio G85 işlemcisinden alacak. Söz konusu işlemci daha çok giriş seviye telefonlarda kullanılmakta. Buradan Vivo Y18e’nin giriş – orta seviye bir cihaz olduğu düşünülebilir. 12 nm mimari ile üretilen MediaTek Helio G85 yonga seti 2 x 2.0 GHz ARM Cortex – A75 ve 6 x 1.8 GHz ARM Cortex – A55 çekirdeklerine sahip. Bunun yanı sıra grafik birimi kısmında ise Mali – G52 MC2 yer almakta.

Vivo Y18e’nin belli olan teknik özelliklerinden biri de 720 × 1612 (HD+) çözünürlüklü, 300 piksel yoğunluğa sahip LCD bir ekrana sahip olması. İşletim sistemi kısmında ise Android 14 bulunuyor. 4 GB’a kadar olan RAM’i bulunan Vivo uygun fiyatlı telefon, Bluetooth 5.0 desteği de barındırıyor.

Vivo Y18e Ne Zaman Çıkacak, Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kamera özellikleri tam olarak bilinmemekle birlikte iki kamera kurulumu bulunduğu bilinen cihazın ön tarafta ise damla çentik tasarımının yer alacağı da söylenmekte. Kamera çözünürlükleri hakkında ise henüz bir bilgi mevcut değil. Giriş – orta seviye bir akıllı telefon olacağı düşünülen Vivo Y18e çıkış tarihi henüz kesin belli değil. Ancak, cihazın Google Play Console’da karşımıza çıkması kısa zaman içerisinde tanıtımının gerçekleşeceğini düşündürmekte. Mayıs ayı içerisinde Vivo Y18e resmi tanıtımı yapılabilir.

Vivo Y18e’nin bütçe dostu bir fiyatla çıkacağı tahmin ediliyor. Cihazın seleflerinin özelliklerine ve fiyatlarına bakıldığında Vivo Y18e’nin 10 bin TL’nin altında bir fiyatla raflarda yerini alması bekleniyor. Cihazın özellikleri ve çıkış tarihi resmi olarak açıklandığında biz de buradan sizlere duyuruyor olacağız.