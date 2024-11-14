Nubia Red Magic 10 Pro ve Pro+ Tanıtımı Yapıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Güçlü oyuncu telefonları ile sektörün yıldızlarından biri olan Nubia yeni telefonlarını duyurdu. Nubia Red Magic 10 Pro ve Pro+ tanıtımı yapıldı; telefonların özellikleri ve fiyatları belli oldu. Uzun zamandır merakla beklenen telefonların nitelikleri içeriğimizde.

Nubia Red Magic 10 Pro ve Pro+ Tanıtımı Yapıldı!

Nubia oyuncu telefonu Red Magic 10 Pro ve Pro Plus modelleri duyuruldu. Çin menşeli güçlü teknoloji markası Nubia güçlü telefonları ile sektörde bilinmekte. AnTuTu’nun her ay yayınladığı en iyi telefonlar listesine sıklıkla adına rastladığımız Nubia; oyunculara özel, güçlü performansa sahip cihazlar üretmekte. Markanın yeni telefonları Red Magic 10 Pro ve Pro+ da yüksek performansları ile ön plana çıkmakta.

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Nubia yeni amiral gemisi telefonları Red Magic 10 Pro ve Pro+, Qualcomm’un yeni güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite’in “Extreme Edition” sürümünden gücünü almakta. Bahse konu telefonların işlemciden sonra en önemli özelliği, cihazın aşırı ısınmasını önlemeye yönelik oldukça gelişmiş bir termal sisteminin bulunması. Bu bağlamda her iki telefonda da 12.000 mm kare büyüklüğünde 3D buz basamaklı buhar odası ile 5.200 mm²’lik bakır folyo ve grafen katmanı bulunmakta.

Özel Soğutma Sistemi, Güçlü Performans!

Red Magic 10 Pro serisi soğutma anlamında akıllı telefonlarda bir ilk olan sıvı metal soğutma sistemine sahip. Bunun yanı sıra cihazlar, 23.000 rpm’lik santrifüjlü fan ile aktif soğutma sağlamakta. Telefonların soğutma sistemi son derece gelişmiş ve bu sayede oyuncuların performanslarını düşmesi engelleniyor. Nubia’nın yeni oyun telefonları oyun deneyimini artırmak amacı ile tasarlanmış durumda.

Red Magic 10 Pro ve Pro Plus modelleri Red Core R3 çipine sahip ve bu çipler sayesinde çözünürlük ve eşzamanlılık konusunda son derece yüksek performans sunuyor. Bu kapsamda telefonların 144 Hz maksimum tazeleme hızı ve 960 Hz de dokunmatik örnekleme hızına sahip olduğu söylenebilir. Her iki cihaz da 6,85 inç’lik BOE imzalı Q9+ AMOLED panel ile geliyor. 1216 x 2688 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklık seviyesi 2000 nite kadar çıkmakta. Bunların yanı sıra panel DC karartma ile 2.592 Hz PWM karartmayı da desteklemekte.

Kamera kısmına geldiğimizde ise 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve geniş açı kamera ile 2 MP çözünürlüklü makro sensör yer almakta. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüğe sahip. Batarya kısmına baktığımızda ise Pro modelinin 6500 mAh kapasiteli bir pile, Pro+ modelinin ise 7050 mAh’lık bir bataryaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Nubia Yeni Oyun Telefonları Fiyatı Ne Kadar, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Red Magic 10 Pro ve Pro Plus modelleri hali hazırda Çin’de ön sipariş sürecinde ve 18 Kasım’da da satışa çıkacak. Fiyat konusuna geldiğimizde ise telefonların fiyatları RAM ve depolama alanına göre değişmekte. Bu bağlamda fiyatlar aşağıdaki gibi listelenebilir:

Red Magic 10 Pro 12 GB/ 256 GB fiyat: 735 dolar

Red Magic 10 Pro 12 GB/ 512 GB fiyat: 805 dolar

Red Magic 10 Pro+ 16 GB/ 512 GB fiyat: 830 dolar

Red Magic 10 Pro+ 24 GB/ 1 TB fiyat: 1030 dolar

Red Magic 10 Pro+ 24 GB/ 1 TB fiyat (Golden Saga özel sürüm): 1327 dolar

Red Magic 10 Pro özelliklerini kısaca listeleyelim:

Ekran: 6.85 inç, 1216 x 2688, 2000 nit, 144Hz, AMOLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Bellek: 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Arka kamera: 50 MP f/1.9 (birincil) + 50 MP f/2.2 (ultra geniş) + 2 MP, f/2.4, (makro)

Ön kamera: 16 MP f/2.0

Batarya: 6500 mAh, 80 W kablolu hızlı şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC

İşletim sistemi: Android 15, Redmagic OS 10

Boyut ve ağırlık: 163.4 x 76.1 x 8.9 mm, 229 g

Red Magic 10 Pro+ özellikleri aşağıdaki gibi listelenebilir: