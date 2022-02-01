Nubia Red Magic 7 Pro 165W şarj ile gelecek

Aralık ayında, 165W şarj cihazıyla sertifikalandırılmış nubia Red Magic 7‘yi (NX679J) gördük ve bugün, aynı NB-A20825C şarj adaptörünü destekleyen Red Magic 7 Pro olduğu varsayılan NX709J model numarasını taşıyan başka bir cihaz görüyoruz.

7 Pro’nun, normal modeliyle aynı Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti ile gelmesi bekleniyor. Red Magic 7, 6.8 inç OLED ekran, 64 MP ana kamera, 16 GB’a kadar RAM ve 512 GB depolama yanı sıra 4.400 mAh pil ile gelecek. Pro ve Pro olmayan modelleri neyin farklılaştırdığı çok yakında göreceğiz.

UD kameralı Red Magic 7 serisi telefon hakkında da söylentiler duyduk. Nubia ayrıca Red Magic 7 serisinin yanında bir VR kulaklığı, oyun monitörü ve yönlendiriciyi de tanıttı.