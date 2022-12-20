nubia Red Magic 8 Pro serisi 26 Aralık’ta çıkıyor

Geçen hafta ZTE‘nin oyun markası nubia, Red Magic 8 Pro‘yu sergilemek için Çin’de bir medya etkinliği düzenledi ve bugün şirket, Red Magic 8 Pro serisini 26 Aralık’ta Çin’de yerel saatle 15:00’te görücüye çıkaracağını duyurdu.

Nubia tarafından paylaşılan poster, Red Magic 8 Pro hakkında herhangi bir bilgi vermiyor ancak görseldeki “seri” kelimesi, şirketin önümüzdeki Pazartesi günü en az iki telefon tanıtacağı anlamına geliyor.

Red Magic 8 Pro’nun biri 5.000 mAh, diğeri 6.000 mAh olmak üzere iki versiyonu olması bekleniyor. İlki 165W şarjı destekleyebilir ve ikincisi daha yavaş şarj edebilir.

Nubia’nın Red Magic 8 Pro serisi hakkında 26 Aralık’ta tanıtılacağı günlerde daha fazla bilgi vermesini bekliyoruz.