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nubia Red Magic 8 Pro serisi 26 Aralık’ta çıkıyor

Geçtiğimiz birkaç hafta içinde, yaklaşmakta olan oyun akıllı telefonu Red Magic 8 Pro, birkaç sertifika sitesinde listelendi ve bunun Snapdragon 8 Gen2 destekli oyun telefonu olacağını ortaya koydu. Ancak, sertifika yoluyla sızdırıldıktan sonra şirket nihayet bunu resmileştirdi. Bu sabah, Nubia tamamen yeni Red Magic 8 Pro'nun 26 Aralık günü saat 15:00'te (Çin yeer saatine göre) piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Selin Polat

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nubia Red Magic 8 Pro serisi 26 Aralık'ta çıkıyor

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Geçen hafta ZTE‘nin oyun markası nubia, Red Magic 8 Pro‘yu sergilemek için Çin’de bir medya etkinliği düzenledi ve bugün şirket, Red Magic 8 Pro serisini 26 Aralık’ta Çin’de yerel saatle 15:00’te görücüye çıkaracağını duyurdu.

Nubia tarafından paylaşılan poster, Red Magic 8 Pro hakkında herhangi bir bilgi vermiyor ancak görseldeki “seri” kelimesi, şirketin önümüzdeki Pazartesi günü en az iki telefon tanıtacağı anlamına geliyor.

Red Magic 8 Pro’nun biri 5.000 mAh, diğeri 6.000 mAh olmak üzere iki versiyonu olması bekleniyor. İlki 165W şarjı destekleyebilir ve ikincisi daha yavaş şarj edebilir.

Nubia’nın Red Magic 8 Pro serisi hakkında 26 Aralık’ta tanıtılacağı günlerde daha fazla bilgi vermesini bekliyoruz.

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KaynakGsmarena

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