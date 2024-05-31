Çin menşei teknoloji şirketi ZTE’nin Nubia markasıyla çıkardığı telefonlar piyasada fark yaratıyor. Tasarım, fiyat ve özellik bakımından kullanıcılara yenilikler sunan Nubia’nin yeni çıkardığı pek çok telefonu bulunuyor. Şimdi ise ZTE Netaş işbirliği neticesinde Nubia telefon modelleri Türkiye pazarına geliyor. Peki raflarda hangi Nubia modelleri göreceğiz? İşte detaylar…

Nubia Telefon Modelleri Türkiye Pazarına Geliyor

Çin menşeli elektronik üretim markası ZTE Çin’in en büyük ikinci telekomünikasyon ve cep telefonu üreticisi konumunda. Nubia ise ZTE’nin alt markası. Geniş ürün gamı ve tasarımlarıyla kullanıcıyı etkilen Nubia telefonlar ülkemizde satılmıyordu, ancak şimdi yeni bir anlaşma neticesinde Türkiye’de de satılmaya başlayacak.

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Ülkemizde faaliyet gösteren Netaş telekomünikasyon şirketinin ana hissedarı ZTE Cooperatief U.A’dır. Bu bağlamda Nubia ve Netaş arasından bir anlaşma yapılmış olup, Nubia telefonların ülkemizde satışının başlaması kararlaştırılmıştır.

Nubia “Sadece Kendin Ol” mottosuyla pazarda güçlü bir yer edinmeyi başarmıştır. Farklı tasarımları ve uygun fiyatı ile ön plana çıkan cihazları kullanıcılara sunan Nubia telefonların ülkemizde de beğenilmesi beklenmekte. Nubia’ı geniş bir ürün yelpazesi var ve hangi modellerin ülkemize geleceği merak edilmekte. Türkiye piyasasında satışa sunulacak olan Nubia modellerinden bahsedelim…

Hangi Model Nubia Telefonlar Türkiye’ye Gelecek?

Nubia’nın bazı modellerinin özelliklerini daha önce siz Cepkolik okurları için derlemiştik, sitemizde bulabilirsiniz. Türkiye gelecek olan Nubia modellerine değinecek olursak da Nubia katlanabilir telefonu Flip 5G, ekran altı kamerası ile dünyanın ilki olan Nubia Z60, nubia Focus 5G ki bu cihaz fotoğraf ve videoda oldukça yüksek performans sergilemekte. Bunların yanı sıra oyun tutkunları için daha iyi oyun deneyimi sunan nubia Neo 2 5G, müziksiz asla diyenler için Nubia Music de yer almakta.

Nubia Flip 5G modeli 50 MP çözünürlüklü çift arka kameraya sahip. Nubia Focus 5G ise profesyonel mobil fotoğrafçılık deneyimi sunmakta. Bu kapsamda cihazda 108 MP çözünürlüklü çift arka kamera ve Neovision fotoğrafçılık desteği mevcut. Bu özellikleri ile de muhteşem fotoğraflar ortaya çıkartabiliyor.

Oyun severlere özel olan Nubia Neo 2 5G cihazında çift oyun tetiği bulunmakta ve bu sayede muhteşem bir oyun deneyimi sunmakta. Müzik severler için özel olarak tasarlanmış, büyük bir hoparlöre sahip olan nubia Music de kaliteli sesi ile müzik dinlemenin keyfini artırıyor. Nubia’nın kategorilere özel telefonları arasından kullanıcı, ilgi alanına göre tercih yapabilmekte. Nubia kalitesi ve özeni Türkiye’de beğenilecek gibi görünüyor ancak bakalım cihazlar piyasaya çıktığında ilk yorumlar nasıl olacak.