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Nubia’nın MWC 2024’te tanıttığı uygun fiyatlı katlanabilir telefonundan bahsetmiştik… Ancak Nubia’nın Mobil Dünya Fuarı’nda tanıttığı ilgi çeken cihaz yalnızca bu telefon değil. Marka, müzik severlerin ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekecek ürünlerini görücüye çıkardı. Bu kapsamda Nubia uygun fiyatlı müzik ve fotoğraf odaklı telefonlarını tanıttı. Nubia Music, Nubia Focus 5G ve Nubia Focus Pro 5G özelliklerine bakalım…

Nubia Uygun Fiyatlı Müzik ve Fotoğraf Odaklı Telefonlarını Tanıttı

MWC 2024’te yeni ürünlerini sergileyen Nubia müzik severler için Nubia Music ve fotoğraf severler için de Nubia Focus 5G ve Nubia Focus Pro 5G cihazlarının tanıtımını gerçekleştirdi. Daha çok oyun odaklı telefonları ile piyasada güçlü yer sahibi olan Nubia tematik akıllı telefon alanında gelişmeye devam ediyor. Bu kapsamda tanıtımını yaptığı cihazların özelliklerine bakalım…

Nubia Uygun Fiyatlı Müzik Odaklı Telefonu Nubia Music Özellikleri

Nubia Music, markanın müzik tutkunları için tasarladığı uygun fiyatlı ve müzik anlamında üst seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda cihazda yüksek ve kaliteli ses için tasarlanmış büyük bir hoparlör bulunuyor hem de normalde kamera adasının olduğu yere konumlanmış bir şekilde. Yani cihaz tasarım olarak dikkat çekici ve farklı bir yapıya sahip. Cihazın kamera özellikleri nasıl, bu henüz bilinmiyor.

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Müzik dinlerken ses kalitesinin artırılması için marka yapay zeka teknolojisinden faydalanmış durumda. Nubia Music kapsamında yer alan yapay zeka sayesinde ses seviyesi ve kalitesi diğer telefonlara nazaran yüzde 600’e kadar artabilmekte. Ayrıca cihazda birlikte müzik dinlemek isteyenler için iki adet 3,5 jak girişi bulunmakta.

Android 11 işletim sistemi ile gelen Nubia Music, 6,6 inç, FHD+ çözünürlüklü bir LCD ekrana sahip. 5000 mAh bataryası bulunan cihazda 8 GB RAM ile 128 MB ve 256 MB depolama alanı seçenekleri mevcut. UNISOC işlemci ile gelen telefonun gücü konusunda bir şey söylemek yanlış olur çünkü bahse konu işlemcinin özellikleri hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Müzik Severlere özel Nubia Music Fiyatı Ne Kadar?

Müzik anlamında üst segment performans sunan bu cihazın uygun fiyatlı olduğunu yukarıda belirtmiştik. Cihazın açıklanan fiyatı ise 130 dolar civarında. Nubia Music özelliklerini liste halinde vermek gerekirse:

İşlemci – UNISOC

Ekran – 6,52 inç IPS LCD, 90 Hz, 720 x 1600 piksel

Kamera – Bilinmiyor

Pil – 5000 mAh,

Depolama – 128 / 256 GB

RAM – 8 GB

İşletim Sistemi – Android 11

Öne Çıkanlar – Çift 3,5 mm jak girişi, DTS

Fotoğraf Tutkunlarına Özel Nubia Focus ve Focus Pro 5G Özellikleri

Telefonda fotoğraf kalitesinin yüksek olması için bilindiği üzere üst segment bir cihaz almak gerekiyor ki bu telefonlar da oldukça pahalı fiyatlara sahipler. Nubia bu algıyı yıkarak hem profesyonel fotoğraf çekebilen hem de uygun fiyatlı olan akıllı cihazlarını MWC 2024’te tanıttı. Bu kapsamda marka, Nubia Focus 5G ve Nubia Focus Pro 5G telefonları ile uygun fiyata muhteşem fotoğraflar çekebilme olanağı sunuyor.

Nubia’nın bu iki cihazında da iki adet, amiral gemisi olarak tabir edilen yüksek piksele sahip ana kamera bulunmakta; 108 Megapiksel. Cihazlardan Focus modeli 4 odak uzaklığına sahip iken Focus Pro modeli ise 5 odak uzaklığına sahip. Odak uzaklığı ışığın yansıma gücü olarak tanımlanabilir.

Bahse konu iki modelde de gece çekiminde yüksek kalitede fotoğrafların ortaya çıkmasını sağlayan RAW süper gece modu bulunmakta. Bununla birlikte RAW HDR, sensör içi yakınlaştırma algoritması da bulunmakta ayrıca cihazlar ile 4K çözünürlüklü video çekimleri gerçekleştirilebilmekte.

Ekran kısmında ise Nubia Focus 5G 6,6 inç, Nubia Focus Pro 5G ise 6,72 inç büyüklüğünde. Her iki cihazın ekranı da 120 Hz yenileme hızına sahip olarak geliyor. İşlemci kısmında ise cihazlara UNISOC güç vermekte. 8 çekirdekli olan bu işlemci 2.2 Ghz işlem gücü sunmakta. Bununla birlikte cihazlarda UFS 3.1 aktarım hızı desteği de bulunmakta. DTS yüksek kaliteli ses teknolojisi ile donatılmış olan cihazlarda 5000 mAh batarya bulunmakta; bu batarya ise yapay zeka güç tasarrufu sunuyor.

Nubia Focus 5G Serisi Fiyatı Ne Kadar?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi profesyonel fotoğraf çekimlerine olanak sağlayan bu cihazlar oldukça uygun fiyatlı. Bu kapsamda Focus 5G fiyatı yaklaşık 200 dolardan başlamakta. RAM ve depolama alanı büyüklüklerine göre fiyatlar da değişiklik olabilir ancak bahsedilen rakamlar oldukça uygun seviyelerde olacak gibi görünüyor.

Nubia Focus 5G ve Focus Pro 5G özelliklerini liste halinde vermek gerekirse: