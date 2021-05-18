Nubia Z30 Pro, 15 Dakikada Tam Şarj Vaat Ediyor!

20 Mayıs’ta Nubia, Nubia Z30 Pro amiral gemisini tanıtacak. Lansman öncesinde şirket, telefonun temel özelliklerini onaylamaya devam ediyor. Bugün Çinli marka Z30 Pro’nun 120W hızlı şarj desteği taşıyacağını açıkladı. Aynı zamanda,TENAA sertifika platformunun veritabanında birkaç önemli özelliği de ortaya çıktı.

Yeni poster, Nubia Z30 Pro’nun 120W Neo Charge teknolojisi desteğiyle geleceğini doğruluyor. Ayrıca telefonun sadece 15 dakikada tam olarak şarj olabileceği ortaya çıktı. Şirket, Nubia Z30 Pro’nun pil boyutunu henüz onaylamadı.

Bu ayın başlarında, NX667J model numaralı yeni bir Nubia telefonu 3C yetkilisi tarafından onaylandı. Aynı cihaz, bazı temel özellikleriyle birlikte TENAA sertifika platformunun veritabanında da yer aldı.

TENAA listesi, telefonun 1.985mAh (nominal kapasite) çift hücreli bataryaya sahip olduğunu belirtiyor. Cihaz 6,67 inç ekrana sahip ve Android 11 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Ölçüler açısından 161.83 x 73.1 x 8.92 mm ölçülerinde yer alıyor.

Diğer raporlar, Nubia Z30 Pro’nun merkezi olarak hizalanmış bir delikli bir OLED panele sahip olacağını ortaya çıkardı. Ekranın 144 Hz yenileme hızı desteği taşıması bekleniyor. Bu amiral gemisi telefon, Snapdragon 888 işlemci LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama tarafından desteklenecek.