Nubia Z30 Pro Black Gold Legend Limited Edition Tanıtıldı

Geçtiğimiz aylarda ZTE’nin alt markası Nubia, yeni nesil Z30 Pro‘yu satışa sunmuştu. Akıllı telefon, Vast Black, Interstellar Silver ve Black Gold Legend olmak üzere üç renk seçeneğiyle piyasada yerini aldı. Fakat şimdi şirket, özel bir sınırlı sürümü bizlere sunuyor.

Akıllı telefonun bu çeşidi, 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama içeren tek bir bellek yapılandırmasıyla geliyor. Cihaz, kabaca 922 dolar fiyat etiketine sahip. Özelliklere gelince Nubia Z30 Pro, 2400 x 1080 piksel Full-HD+ ekran çözünürlüğü, 10 bit renk derinliği (1.07 milyar renk), 144Hz yenileme hızı, 20:9 en boy oranı ile 6.67 inç esnek AMOLED ekrana sahip.

Ayrıca, ek güvenlik için bir ekran içi parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. Cihaz Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor ve LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 dahili depolamayı destekliyor. Sıcaklığı kontrol altında tutmak için beş katmanlı mikron grafen ve VC sıvı soğutmalı plakası da var.

Telefonun arkasında 64 megapiksel ana sensör, 120 derece ultra geniş açılı lensli 64 megapiksel ikincil sensör, 64 megapiksel‘den oluşan dörtlü kamera kurulumu bulunuyor. Telefonda 5x periskop lensli 8 megapiksel sensör de bulunuyor. Ön tarafta, selfie çekmek ve görüntülü arama yapmak için 16 megapiksellik bir kamera yer alıyor.