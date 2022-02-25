Nubia Z40 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE’nin alt markası Nubia sonunda Nubia Z40 Pro‘yu piyasaya sürdü. Şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, geçen yılki Nubia Z30 Pro‘nun kardeşi olarak görücüye çıktı. Cihaz sadece yeni özellikler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda yenilenmiş bir tasarım da vaat ediyor. Gelin detaylı bir şekilde inceleyelim.

Nubia Z40 Pro

Nubia Z40 Pro, Nubia Z30 Pro‘ya tasarıma sahip ancak kamera kısmı farklı. Yeni modelde yalnızca dikey olarak sıralanan üç lens yer alıyor. Ayrıca telefon, L şeklinde üç sensöre ve bunların altında dördüncü bir sensöre de sahip.

Yapı söz konusu olduğunda, telefon metal çerçeveli bir AG (parlama önleyici) cam sandviç tasarımına sahiptir. 161.9 x 72.9 x 8.4mm boyutlarında; 199 gram ağırlığında ve iki renkte (Yıldızlararası Siyah, Galaxy) geliyor. Ayrıca bu akıllı telefonun ‘The Outcast’ anime temalı özel bir sürümü de var.

2400 x 1080 piksel (FHD+), 395 PPI ve 144Hz yenileme hızına sahip; 6.67 inçlik kavisli bir ekrana sahip. Bu arada panel, 20:9 en boy oranıyla geliyor. Ayrıca telefonda LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleşmiş; bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yer alıyor. Android 12 tabanlı MyOS 12’yi de beraberinde getiriyor.

Cihazın arkasında OIS özellikli 64MP Sony IMX787 ana sensör; 50MP 116° ultra geniş lens ve OIS özellikli 8MP 9x periskop lensten oluşan; üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için 16MP kamerası var.

Bu telefondaki bağlantı seçenekleri arasında çift SIM, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC ve USB 3.1 Gen 1 (Tip-C) bulunuyor. Bir ekran içi parmak izi sensörü; DTS:X Ultra desteğine sahip çift stereo hoparlör ve bir x ekseni titreşim motoruyla geliyor. Telefonun fiyatı 540 dolardan başlıyor.