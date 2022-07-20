Nubia Z40S Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ZTE’nin yeni telefonu Nubia Z40S Pro bugün görücüye çıktı. Snapdragon 8 Gen 1 destekli Nubia Z40 Pro amiral gemisi telefonunun güncel bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Z40S Pro, daha güçlü Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciye sahip ve yaklaşık 500 dolar fiyat etiketiyle geliyor. Telefon, bu işlemciye sahip dünyadaki en ucuz telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Nubia Z40S Pro’nun Tasarımı

Nubia Z40S Pro’nun ekranı; merkezi bir delik ve süper ince çerçevelere sahip Z40 Pro ile karşılaştırıldığında, yeni bir kamera tasarımı taşıyor. Telefon, Full HD+ çözünürlüğe, 144Hz yenileme hızına, 480Hz dokunmatik örnekleme hızına; maksimum 1.000 nit parlaklığa, 3000000:1 kontrast oranına ve DCI-P renk gamına sahip 6.67 inç OLED ekrana sahip. Ekran altı parmak izi tarayıcı ile birlikte geliyor.

Kamera ve Diğer Özellikler

Telefon, 18 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 1 TB’a kadar UFS 3.1 depolamaya sahip. Isı dağılımı için 3062mm 2 buhar hazneli üniteyle geliyor. F/1.6 diyafram açıklığına ve OIS desteğine sahip özel yapım 35 mm; 64 megapiksel Sony IMX787 ana kamera ile geliyor.

2 cm odak uzaklığına sahip makro çekimler yapmak için kullanılabilen 116 derecelik FOV’a sahip 50 megapiksel ultra geniş lens ile geliyor. Bu lens ayrıca 8K makro video çekimini de destekliyor. Son olarak telefonun arka tarafında yer alan üçlü kamera ünitesinde OIS ile çalışan 8 megapiksel periskop telefoto kamera var.

Z40S, gelişmiş fotoğraflar çekmek için Nubia’nın NEOVision kamera teknolojisi ile geliyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel selfie kamerası var. Cihaz, Android 12 işletim sistemine dayalı MyOS 12 desteği taşıyor.

Nubia Z40S Pro iki pil çeşidiyle geliyor. 5.000 mAh pil barındıran model, 80W hızlı şarj desteği taşıyor. Öte yandan, diğer model 120W hızlı şarjı destekleyen 4.600mAh pil içeriyor.

Nubia Z40S Pro, çift SIM desteği, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS ve bir USB-C bağlantı noktası gibi diğer özelliklerle dolu. Z40S Pro, 16,27 x 73,95 x 8,05 mm ölçülerinde ve yaklaşık 205 gram ağırlığında. Fiyatı ise 500 dolardan başlıyor.