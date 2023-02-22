Nubia Z50 Ultra, Ekran Altı Kamerasıyla Görüntülendi!

ZTE‘nin yeni Nubia Z50 serisinin en üst modeli olan Nubia Z50 Ultra‘yı piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Son zamanlarda, Nubia Z50 Ultra‘nın metroda bir görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğraf akıllı telefonun ekran altı kameralı ultra dar kenarlı bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor ve bu da görünüş olarak büyüleyici görünmesini sağlıyor.

Önceki bir rapora göre Z50 Ultra’nın ekran altı kamerası, OLED piksel birimi teknik çözümünü çalıştırmak için bir piksel devresi kullanıyor. Bu çözüm, kamera alanındaki piksel yoğunluğunu ve piksel sürücü devresini azaltmadan, kamera alanının piksel alanı düzenlemesini ve film istifleme tasarımını optimize ediyor.

Sonuç olarak, cep telefonunun ön kamerası görünüyor ışığın geçirgenliğini iyileştirmiş, kameranın ekranın altına giren ışık miktarını artırmış ve fotoğraf efektini geliştirirken yüksek çözünürlüklü ve farklılaşmamış gerçek tam ekran görüntüsü elde etmiş oluyoruz.

Bu yenilikçi ekran altı kamera teknolojisinin, ön kamerayı barındırmak için ekranda çentik veya delik ihtiyacını ortadan kaldırdığı için akıllı telefon endüstrisi için ezber bozan bir etki yaratması bekleniyor. Bu da daha büyük ve daha sürükleyici bir ekran deneyimi sunarak kullanıcılara herhangi bir kesinti olmaksızın gerçek bir tam ekran deneyimi vaat ediyor.