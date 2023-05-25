Nubia Z50 Ultra Photographer’s Edition tanıtıldı!

ZTE‘nin alt markası Nubia Mobile, Nubia Z50 Ultra Photographer’s Edition’ı resmi olarak duyurdu. 678 dolar fiyata sahip bu amiral gemisi akıllı telefon, 16 GB RAM ve 512 GB geniş depolama gibi etkileyici özellikler sunuyor. Cihaz 31 Mayıs saat 20:00’de satışa çıkacak.

Nubia Z50 Ultra Photographer’s Edition, fotoğraf tutkunları için özel olarak tasarlandığından adına uygun özellikler sunuyor. Klasik bir SLR renk kombinasyonuna sahi ve geleneksel fotoğraf makinelerinin zamansız tasarımına saygı duruşunda bulunan Black Curry ve Khaki seçenekleriyle sunuluyor. Cihaz, farklı bir dokunma deneyimi sağlamak için deri ve camı birleştiren çift 3D lazer kazıma kullanılarak oluşturulan benzersiz bir dokuya sahip.

Nubia Z50 Ultra, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç Full HD+ AMOLED 20:9 en boy oranına sahip esnek kavisli ekran deneyimi vaat ediyor. Adreno 740 GPU’lu sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm işlemci desteği taşıyor.

MyOS 13 ile Android 13 ile çalışan akıllı telefon, çift SIM kartı destekliyor ve etkileyici fotoğrafçılık yetenekleri için LED flaşlı ve OIS’li 64 MP ana kamera, 50 MP 116 derece ultra geniş kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera içeriyor. Ayrıca 16 MP ekran altı ön kamera ve ekran içi parmak izi sensörüne sahip.

Diğer önemli özellikler arasında USB Type-C ses, çift akıllı PA, DTS: X Ultra destekli stereo çift hoparlör, 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 ve GPS/GLONASS yer alıyor. Cihaz, 80W hızlı şarj özelliğine sahip 5000mAh bataryadan güç alıyor.