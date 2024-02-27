Katlanabilir telefonlar hayatımıza yeniden girdi fakat bu kez akıllı cihaz formunda. Henüz akıllı telefon piyasasında istediği pazar payına ulaşamayan katlanabilir telefonlar pek çok marka tarafından üretilmeye devam ediyor. Bu kez Nubia’dan uygun fiyatlı katlanabilir telefon geldi. Nubia Flip 5G adı ile piyasada göreceğimiz cihazın özellikleri neler, fiyatı ne kadar, bakalım…

Nubia’dan Uygun Fiyatlı Katlanabilir Telefon Geliyor

MWC 2024’ten (Mobile World Congress) yeni haberler gelmeye devam ediyor. Etkinlik kapsamında hemen hemen tüm markalar yeni teknolojik ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Bu kapsamda Nubia da yeni katlanabilir ve uygun fiyatlı telefonunu tanıttı. Katlanabilir telefonlar akıllı cihaz formunda hayatımıza yeniden girerken, bu pazarda kendine yer bulmak isteyen markalar rekabetçi fiyatlarla piyasaya giriyor.

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Bu kapsamda Nubia da uygun fiyatlı katlanabilir telefonu tanıttı. Cihaz, bu kategorinin en ucuzu değil. En ucuz katlanabilir telefon hala ZTE’nin Libero Flip modeli. Libero Flip ön sipariş sürecinde 265 dolara sunuluyor. Ön sipariş sonrasında da 420 dolardan satışa çıkacak. Peki Nubia yeni katlanabilir telefon fiyatı ne kadar?

Nubia’nın açıkladığına göre bahse konu cihaz yaklaşık 600 dolar seviyelerinden satışa sunulacak. Bu fiyat da bir akılı telefon için oldukça cazip ve telefonu deneyimlemek isteyenler, uygun fiyatı sayesinde cihaza sahip olabilecekler. MWC 2024 organizasyonunda en dikkat çeken cihazlardan biri olan Nubia Flip 5G özellikleri nasıl, açıklayalım…

Nubia Flip 5G Katlanabilir Telefon Özellikleri

MWC 2024’ün ilgi çekici ürünlerinden biri olan Nubia ucuz katlanabilir telefonu öncelikle fiyatı ve sonra da diğer özellikleri ile kullanıcıları oldukça memnun edecek bir cihaz. 500 dolar gibi ulaşılabilir bir fiyatla görücüye çıkan telefon Snapdragon 8 Gen 1 amiral gemisi işlemci barındırmakta. Bu işlemciyle performans anlamında güçlü olacağını anladığımız Nubia’nın yeni katlanabilir telefonu ekran özellikleri de üst segment bir cihaz gibi.

Nubia Flip 5G iç ekranı 6,9 inç büyüklüğünde ve 1188 x 2190 çözünürlüğe sahip. OLED teknolojisi ile üretilmiş ekranın yenileme hızı ise 120 Hz olarak belirtilmekte. Dış kısım yani kapaktaki ekran ise 1,43 inç büyüklüğünde ve 466 x 466 piksel çözünürlüğünde ve dış ekran dairesel bir şekilde tasarlanmış.

Nubia uygun fiyatlı katlanabilir telefonun kamera kısmında ise bir ana bir de derinlik olacak şekilde 50 MP çözünürlüklü 2 kamera bulunmakta. İç kısımda yer alan ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip. Telefon kapalı konumdayken, küçük ekran vasıtası ile arka kamera sanki ön kameraymış gibi kullanılabilmekte. Cihazın işletim sistemi kısmında ise Android 13 bulunuyor.

Nubia katlanabilir cihazın batarya kısmında ise 33 W desteği ile 4310 mAh büyüklüğünde pil yer almakta. Nubia Flip 5G, 6 GB ve 8 GB RAM ile 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri ile piyasaya çıkacak. Bu fiyata bu özellikler nasıl olabilir diye şaşıranlar için bir de cihazın 200 bin açıp kapanma garantisi olduğunu da belirtelim.

Nubia Flip 5G Türkiye’de Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Nubia Flip 5G modelinin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı henüz açıklanmadı. Ancak firma söz konusu telefonu Orta Doğu, Güneybatı Asya, Afrika ve Avrupa pazarında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yani cihazın ülkemize gelme ihtimali yüksek gibi görünmekte.