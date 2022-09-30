Nvidia RTX 4090 Satışa Çıktı! Fiyatı Belli Oldu!

Günümüzün en büyük teknoloji markalarından olan Nvidia, göz bebeği olan RTX 4090 modelini resmen satışa sunuldu. ABD merkezli bir site üzerinden yapılan paylaşıma göre fiyat listesi sızdırıldı.

Geçtiğimiz aylarda büyük bir şov ile tanıtılan ve gücünü Ada Lovelace mimarisinden alan RTX 4080 ve RTX 4090 modelleri tanıtılmıştı. Başta oyun dünyası olmak üzere birçok teknoloji meraklısı serinin adeta hayranı oldu. Önümüzdeki ay resmi olarak satışa çıkacak olan bu serinin fiyatı bazı siteler tarafından sızdırıldı.

Son derece performans odaklı olan RTX 4090 modeli, şimdiden oyuncuların hayalini süslüyor. Özellikle üzerinde çalışıldığı özel soğutma sistemi ve performans artışı çalışmaları onun daha da ön plana çıkmasını sağladı. ABD merkezli Newegg, Nvidia resmi bir şekilde satışa sunmadan önce tüm fiyatları açıkladı.

Listeye bakıldığı zaman fiyatların değişkenlik gösterdiğini gözlemliyor. Tüm bu değişkenliğe rağmen fiyatının 1599 dolar ile 1999 dolar arasında değiştiğini görüyor. Bunlarla birlikte listede Asus ve GIGABAYTE’ın değişik çeşitleri yer alıyor. Ayrıca her satıcının, Nvidia’nın önerdiği satış fiyatına uyan bir kartı var gibi duruyor.

RTX 4090 modelinin en yüksek fiyatını ASUS taşıyor. Özellikle oyuncuların severek kullandığı ve daima performansından memnun kaldığı ASUS TUF ve ROG serisi, RTX 4090 modelinde de en çok tercih edilen olacağa benziyor. ASUS TUF ve ROG’un fiyatları 1799 dolar ile 1999 dolar arasında değişiklik gösteriyor.

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