Ocak 2024’te Xbox Game Pass’e Gelecek – Çıkacak Oyunlar

2024 Ocak ayında Xbox Game Pass’e gelecek ve çıkarılacak oyunlar listesi açıklandı. Oyun tutkunlarının severek kullandığı Xbox Game Pass, oyun kütüphanesinde sürekli değişiklikler yaparak güncel kalmaya ve abonelerini sıkmamaya özen gösteriyor. Bu kapsamda yeni açıklanan listeye göre 9 oyun Xbox Game Pass’e eklenirken 5 oyun ise kütüphaneden çıkarılıyor. İşte detaylar…
Ocak 2024’te Xbox Game Pass’e Gelecek ve Çıkarılacak Oyunlar!
2024’ün ilk ayında Xbox Game Pass kütüphanesine içlerinde Resident Evil 2 ve Assasin’s Creed Valhalla’nın da bulunduğu 9 yapım eklenecek. Bunun yanı sıra Ocak ayında Grand Theft Auto 5’in de aralarında bulunduğu 5 yapım Game Pass kütüphanesinden ayrılıyor.
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Ocak 2024’te Xbox Game Pass’e Eklenecek Oyunlar
Xbox Game Pass abonelerinin oyun skalasını genişletmek adına kütüphaneye yeni oyunlar ekleniyor. Söz konusu oyunlar farklı farklı tarihlerde Game Pass’e dahil olsalar da hepsi 19 Ocak’a kadar eklenmiş olacak. Oyunlardan bazıları şimdiden platforma eklenmiş durumda; örneğin Close to the Sun, Hell Let Loose, Assassin’s Creed Valhalla, gibi. Bunların dışında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunlar ve platforma geliş tarihleri şu şekilde listelenebilir:
- Close to the Sun / 4 Ocak 2024
- Hell Let Loose / 4 Ocak 2024
- Assassin’s Creed Valhalla / 9 Ocak 2024
- Figment / 9 Ocak 2024
- Super Mega Baseball 4 / 11 Ocak 2024
- We Happy Few 11 / Ocak 2024
- Resident Evil 2 / 16 Ocak 2024
- Those Who Remain / 16 Ocak 2024
- Palworld / 19 Ocak 2024
Ocak 2024’te Xbox Game Pass’ten Çıkarılacak Oyunlar
Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek sevilen yapımların yanı sıra bir de platformdan çıkarılacak yapımlar bulunuyor. Çıkarılacak oyunların bazıları da oyun severleri üzdü diyebiliriz. Ocak ayında Xbox Game Pass’ten ayrılan oyunlar arasında Grand Theft Auto 5 de bulunuyor; oyun 5 Ocak günü platformdan çıkarıldı. Servisten çıkarılacak oyunları ve çıkarılma tarihlerini şu şekilde listeleyebiliriz:
- Grand Theft Auto 5 / 5 Ocak 2024
- Garden Story / 15 Ocak 2024
- MotoGP 22 / 15 Ocak 2024
- Persona 4 Golden / 15 Ocak 2024
- Persona 3 Portable / 15 Ocak 2024