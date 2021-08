One Plus Buds Pro nasıl bir kulaklık? Alınır mı?

Özellikle bluetooth kulaklık severler için önemli bir yapıda ilerleyen OnePlus buds pro, 150 dolarlık kulaklıkları ile oldukça iddialı bir kullanım sunuyor. Ayrıca bazı konularda da uyumlu çalışma seçeneği sağlıyor diyebiliriz. 2021 senesinde ön plana çıkan ve farklı teknolojilerini bünyesine katarak çok daha fazla kişiye erişen marka, kendi içinde de detaylı bir hizmet sunuyor ve online olarak hepsini ön plana çıkarmaya devam ediyor.

İyi donanımlar konusunda hemen hemen her marka bir şeyler yapıyor. Bu yüzden araya farklı içeriklerin de çıkması gerekiyor. Muhtemelen bu konuyla ilgili olarak detaylı bir çalışma yapmak gerekiyor ve farklılıkları da kendi içinde değerlendirmiş oluyoruz. Yaklaşık olarak 10 farklı tasarımla ön plana çıkan One Plus, geçmişten günümüze kadar kendine has bir yapıda ilerlemeye devam ediyor.

Bugüne kadar ki en iyi kulaklıkları ürettiklerini iddia eden marka, kablosuz teknolojiler konusunda kendinden emin bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu yüzden de 100 doların altındaki fiyat noktasına baktığımız zamanda gayet uygundu ama 150 dolarlık kulaklıklar biraz daha pahalı gelmeye başladı. Peki ama bu ürün alınır mı? Gelin bakalım.

Konfor ve ergonomik tasarım

Marka biraz daha bu konuda ilerlemiş durumda. Kulaktan düşmemesi için tasarlanan ergonomik tasarım sayesinde kulağınıza tam oturuyor ve düşmüyor. Bu yüzden de kullanımı çok daha keyifli bir şekilde karşımıza çıkmış oluyor. Eğer yüksek sesten ziyade estetik kullanım ve konforlu bir dinleme keyfi arıyorsanız bu ürünler tam size göre bir seçenek sunuyor diyebiliriz. Zamana dair yeni seçenekleri kaybetmeyin ve bütün çözümleri ön plana çıkarmaya devam edin.