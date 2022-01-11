OnePlus 10 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, en yeni telefonunu satışa dundu. Markanın en yeni amiral gemisi akıllı telefonu, geçen yılki OnePlus 9 Pro‘nun üst modeli olarak geliyor. Gelin OnePlus 10 Pro‘ya ve yeni tasarımına yakından bakalım.

OnePlus 10 Pro, tasarım ipuçlarını Samsung Galaxy S21 serisinden ve Xiaomi Mi 11 Ultra‘dan alıyor. Metal kamera muhafazası, Samsung’daki gibi çerçeve ile geliyor.

Ayrıca, Xiaomi’de olduğu gibi büyük kamera sensörlerine sahip. Aynı zamanda, önceki modellerden imzalı uyarı kaydırıcısını ve mat arka cam panelini de koruyor. Boyut ve ağırlıktan bahsetmişken telefon, 163 x 73,9 x 8,5 mm boyutlarında ve 200,5 gram ağırlığında.

Ön tarafta cihaz, değişken yenileme hızlarını (1Hz ila 120Hz) destekleyen 6,7 inç ikinci nesil LTPO AMOLED ekrana (esnek) sahip. Bu kavisli panel 3216 x 1440 piksel (QHD+), 525 PPI çözünürlüğe; sol üst köşede bir delik ve ekran içi parmak izi sensörüyle geliyor.

Ekranın diğer özellikleri arasında 1300 nit tepe parlaklık; 5000000:1 kontrast oranı, 20.1:9 en boy oranı, % 92,7 ekran-gövde oranı ve Corning Gorilla Glass Victus koruması yer alıyor.

Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş; bir Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti tarafından destekleniyor. Android 12 tabanlı ColorOS 12.1’in ilk telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Oppo’nun mobil işletim sisteminin en son sürümü; HyperBoost (oyun için) ve daha fazlası gibi özellikler getiriyor.

Kamera

OnePlus 10 Pro, arkada üçlü bir kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Bu sistem, OIS özellikli 48MP Sony IMX789 ana sensör; 50MP Samsung ISOCELL JN1 sensör 150° ultra geniş ünite ve OIS özellikli 8MP 3.3x telefoto lens içeriyor.

Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 32 MP Sony IMX615 sensör bulunuyor. Tüm bu kameralar Hasselblad tarafından Hasselblad Natural Color Optimization 2.0; XPan Mode gibi özelliklerle birlikte geliyor.

Akıllı telefonun diğer özellikleri arasında 5G bağlantısı; WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC, USB Type-C (USB 3.1); x ekseni doğrusal titreşim motoru ve Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlör yer alıyor.

Son olarak, cihaz 5.000 mAh pille geliyor. Bu hücre, 80W SuperVOOC hızlı kablolu şarj veya 50W AirVOOC hızlı kablosuz şarj ile geliyor. Ayrıca ters kablosuz şarj desteği var. Black Out ve Green renk seçeneğiyle geliyor. Telefonun fiyatı 737 dolar.