OnePlus 10 Pro TENAA’da Görüntülendi!

OnePlus 10 Pro, 11 Ocak’ta görücüye çıkacak. Lansmandan önce, telefon Çin’in TENAA yetkilisinden sertifika aldı. Listede telefonun resimleri yok, ancak tüm özelliklerini ortaya çıktı.

Geçen hafta, NE2210 model numaralı bir OnePlus cihazı Çin’in 3C yetkilisi tarafından da onay almıştı. Bu cihaz, yaklaşan tanıtım etkinliği aracılığıyla OnePlus 10 Pro olarak piyasaya çıkacak.

OnePlus 10 Pro

OnePlus 10 Pro, 1440 x 3216 piksel Quad HD+ çözünürlük sunan 6.7 inç AMOLED LTPO 2.0 ekrana sahip olacak. Cihaz 163 x 73,9 x 8,5 mm ölçülerinde ve 200,5 gram ağırlığında. Telefonun siyah, beyaz ve yeşil renk seçenekleriyle gelecek.

Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle gelen cihazda 8 GB / 12 GB RAM ve 128 GB / 256 GB yerel depolama alanı yer alacak. Telefon Android 12 OS ve ColorOS 12 ile birlikte gelecek.

OnePlus 10 Pro, 4.880 mAh değerinde bir pile sahip (5.000 mAh tipik değer). Telefonun 3C görünümü, 80W hızlı şarj desteği taşıyabileceğini ortaya koydu. Ayrıca 50W kablosuz şarj ile piyasada yer alacak.

Bkz: OnePlus 10 Pro Hızlı Şarj Detayları