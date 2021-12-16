OnePlus 10 Pro Hızlı Şarj Detayları

Her geçen gün yeni bir ürünle ile yükselişte olan OnePlus, 10 Pro modelinin detayları su üzerine çıkmaya başladı. OnePlus 10 Pro, 2022 yılının ilk çeyreği ile beraber vitrinlerde yer alacak. Özellikle gelişme yapan OnePlus, 10 Pro modelinde 80 W bir hızlı şarj desteği sağlayacak.

Bazı Çin kaynaklı haber sitelerinde OnePlus 10 Pro hakkında önemli detaylar sızdırılmaya başlandı. Digital Chat Station’a göre, hemen hemen OnePlus 9 Pro ile aynı özellikleri taşıyacak. Ancak en çok dikkat çeken yenilik ise ön kamerası ve hızlı şarj desteğine yönelik oldu. Hızlı şarj konusunda 80 W’luk bir deneyim bizleri bekliyor.

OnePlus 10 Pro, 9 Pro gibi 120 Hz‘lik bir ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca 6.7 inçlik bir LTPO AMOLED ekran ile kaplanacak. Bu özelliklere ek olarak ön kamerası 32 MP şeklinde yer alacak. Arka kamerasında ise 48 MP genişliğinde, 50MP ultrawide ve 8MP 3x telefoto kameralar ile bürünecek. Ayrıca kesin olmamak ile birlikte birkaç yeni sensör eklenebilir.

Özellikle günümüzde yeni çıkan telefonlarda bulunan kablosuz şarj desteği OnePlus 10 Pro modelinde de var olacak. 50 W kablosuz şarj desteği ile birçok kullanıcının gönlünü fetih etmiş durumda. Fiyatı ve hangi pazarlarda olacağı konusunda henüz net bir bilgi yer almazken, ürün üzerinde birkaç yeni özelliğin daha eklenmesi bekleniyor.

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