OnePlus 10 Pro’nun Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Yıl sona ererken, yeni 2022 amiral gemisi sınıfı akıllı telefonların lansmanına yaklaşıyoruz. En yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanan markalardan biri de OnePlus. Ve şimdi yeni bir kaynak, OnePlus 10 Pro‘nun temel özelliklerini gözler önüne serdi.

Yeni bilgiler güvenilir bir kaynaktan geliyor. Sosyal medya gönderisine göre OnePlus 10 Pro; 120Hz yüksek yenileme hızını ve 2K çözünürlüğü destekleyen; 6,7 inç kavisli LTPO AMOLED ekrana sahip olacak. Ön panelde ayrıca sol üst köşede 32 megapiksel delikli bir selfie kamerası bulunuyor.

Arka tarafta, cihaz 48 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom sunan; 8 megapiksel lens içeren üçlü kamera kurulumuna sahip. Ayrıca, akıllı telefon 80W kablolu hızlı şarj özelliğine sahip olacak ve hatta 50W kablosuz hızlı şarjı da destekleyecek. Kaynak, OnePlus 10 Pro’nun Android 12 işletim sistemine dayalı ColorOS 12 ile çalışacak.

Bununla birlikte, akıllı telefonun yeni piyasaya çıkan; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olmasını bekleyebiliriz. Önceki raporlar, yeni nesil OnePlus amiral gemisinin 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB’a kadar UFS 3.1 depolamaya sahip olduğunu da ortaya çıkarmıştı.

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