OnePlus 10’un Teknik Özellikleri Onaylandı

OnePlus CEO’su Pete Lau; şirketin yeni nesil cihazlarının Snapdragon 8 Gen 1 işlemci tarafından destekleneceğini doğruladı. Duyuru gönderisinin bir parçası olarak OnePlus 10 serisinden açıkça bahsetmese de; şirketin yaklaşmakta olan amiral gemisi serisinin de aynı donanıma sahip olacağı oldukça açık.

Pete Lau daha sonra OnePlus’ın yazılım ve donanım geliştirme kaynaklarının Snapdragon işlemcisini; mümkün olduğunca optimize etmeye odaklandığını ve bunun da son derece optimize edilmiş; bir yazılım deneyimi ile sonuçlanması gerektiğini söyledi.

OnePlus 10 serisi telefonlar Ocak ayında piyasaya çıkacak. Bu, onu amiral gemisi Qualcomm işlemciyi ilk kullanan telefonlardan biri yapacak. Küresel bir lansman, önceki lansmanlara paralel olarak yalnızca Mart veya Nisan aylarında gerçekleşecek.

OnePlus 10 Pro’nun 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç kavisli Quad HD+ AMOLED ekrana ve ekranın sol tarafında tek bir delik sunmasını bekliyoruz. Amiral gemisi işlemci, 8GB veya 12GB LPDDR5 RAM ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 dahili depolama ile gelecek.

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