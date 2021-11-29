OnePlus 10 Pro, Gümbür Gümbür Geliyor!

Qualcomm, birkaç gün içinde Tech Summit etkinliğinde; yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon yonga setini piyasaya sürecek. Şirket bu sefer isimlendirme şemasını da değiştiriyor. Yani bu işlemci Snapdragon 898 yerine Snapdragon 8 Gen1 adını taşıyacak.

Şimdi, son rapora göre OnePlus 10 Pro, bu yeni amiral gemisi işlemciden güç alan ilk akıllı telefonlar arasında olacak. Çinli şirket, bu haberle birlikte Snapdragon 8 Gen1 işlemciden güç alan bir telefon imal eden Xiaomi ve Motorola’ya eşlik ediyor.

Ancak OnePlus 10 serisi akıllı telefonların küresel lansmanı; önceki lansmanlara paralel olarak Mart veya Nisan aylarında gerçekleşecek. Yalnızca işlemci değil, cihazın temel özellikleri de ortaya çıktı.

Raporlara göre telefon, 120Hz yenileme hızına ve ekranın sol tarafında tek bir delikli 6.7 inç kavisli Quad HD+ AMOLED ekrana sahip olacak. Kapasiteyi genişletmek için bir microSD kart yuvası desteği ile 8GB veya 12GB LPDDR5 RAM; ve 128GB veya 256GB UFS 3.1 dahili depolamayı da beraberinde getirecek.

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