OnePlus 10 Pro Tanıtım Videosu Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde OnePlus, 10 Pro modelinin tanıtım videosunda 11 Ocak’ta resmi olarak tanıtılacağını sızdırıldı. Şirket CEO’su konu hakkında çıkan tanıtım videosu doğruladı. Zaten 10 Pro’nun Ocak ayında tanıtılmasını bekliyorduk ancak tarihi kesinleşti.

OnePlus 10 Pro hakkında bir tanıtım videosu sızdırıldı. Sızdırılan videoya da tarihin 11 Ocak olarak görülmesi sonrasına tarih kesinleşmiş oldu. Ancak bu tarihin sadece Çin piyasası için olduğu söyleniyor.

10 Pro, bugün erken saatlerde bir kıyaslama veritabanında tespit edildi ve dün 80W hızlı şarj ile onaylandı. Yönetimde Snapdragon 8 Gen 1, Hasselblad markalı 50 MP ana arka kameraya ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç kavisli LTPO 2.0 AMOLED ekrana sahip olacağı neredeyse kesinleşti.

Ayrıca 5000 mAh bir batarya kapasitesine sahip, Android 12 ile beraber geleceği tahmin ediliyor. Özellikle fiyat konusu çok merak edilirken, bu konu hakkında herhangi bir kaynak bulunmuyor. 11 Ocak tarihi ile beraber OnePlus 10 Pro hakkında her şeyi öğreneceğiz.

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