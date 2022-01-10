OnePlus 10 Pro, Yarın Görücüye Çıkacak

OnePlus yarın, yani 11 Ocak’ta OnePlus 10 Pro olarak adlandırılan; yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır. Şirket ayrıca cihaz için ön sipariş alıyor.

Resmi lansman öncesinde, birçok ayrıntı ortaya çıktı. Telefonun resmi posteriyle de başka özellikleri ortaya çıktı. Şimdi ise marka ekranla ilgili daha fazla detay paylaştı.

OnePlus 10 Pro’nun Samsung’un 2K+ ekran çözünürlüğü ve dinamik 120Hz yenileme hızı sunan LTPO 2.0 ekranıyla geleceğini doğruluyor. Ayrıca, telefon dünyada 1Hz Her Zaman Açık ekrana sahip ilk telefon olarak satışa çıkacak.

Adından da anlaşılacağı gibi, her zaman açık ekran özelliğinde; uyku modundayken ekran cihazda aktif kalıyor ve kullanıcıların; telefonun kilidini açmaya gerek kalmadan saati ve diğer bazı önemli bilgileri ve bildirimleri kontrol etmelerini kolaylaştırıyor.

Yakın zamanda yayınlanan bir teaserda marka; yakında çıkacak olan akıllı telefonun ön tasarımını ortaya çıkarmış ve minimal çerçevelere, yuvarlatılmış köşelere ve ekranın sol üst köşesinde tek bir delikli oyuğa sahip olduğunu göstermişti.