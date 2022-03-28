OnePlus 10 Pro’nun Fiyatı Ortaya Çıktı

Telefonun ABD fiyatı hala bilinmese de Amerika Birleşik Devletleri’nde bir OnePlus 10 Pro satın almak için rezervasyon yapabilirsiniz. Küresel lansman 31 Mart (Perşembe) olarak belirlendi.

OnePlus 10 Pro, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına; (Volkanik Siyah renk) sahip bir birim için 900 euro fiyat etiketi taşıyor. OnePlus 9 Pro‘nun fiyat etiketi de 900 euro idi. Bu yüzden gayet makul görünüyor.

OnePlus 10 Pro, tasarım ipuçlarını Samsung Galaxy S21 serisinden ve Xiaomi Mi 11 Ultra‘dan alıyor. Metal kamera muhafazası, Samsung’daki gibi çerçeve ile geliyor.

Ayrıca, Xiaomi’de olduğu gibi büyük kamera sensörlerine sahip. Aynı zamanda, önceki modellerden imzalı uyarı kaydırıcısını ve mat arka cam panelini de koruyor. Boyut ve ağırlıktan bahsetmişken telefon,163 x 73,9 x 8,5 mm boyutlarında ve 200,5 gram ağırlığında.

Ön tarafta cihaz, değişken yenileme hızlarını (1Hz ila 120Hz) destekleyen; 6,7 inç ikinci nesil LTPO AMOLED ekrana (esnek) sahip. Bu kavisli panel 3216 x 1440 piksel (QHD+), 525 PPI çözünürlüğe; sol üst köşede bir delik ve ekran içi parmak izi sensörüyle geliyor.