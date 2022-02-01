OnePlus 10 Ultra, patent çizimlerinde görüldü

OnePlus 10 Pro tek başına piyasaya sürüldü ve muhtemelen beklenen normal bir versiyonu olsa da, İnternet’te paylaşılan görüntüler yüksek bir model olan OnePlus 10 Ultra‘nın yolda olduğunu söylüyor. Bazı patent çizimleri ortaya çıktığı için bu, spekülasyondan daha fazlası olabilir.

Yan tarafa taşan bir kamera çıkıntısı olan Pro modeliyle kabaca aynı tasarımı gösteriyorlar, ancak bu model bir periskop barındırıyor gibi görünüyor – bu, geleneksel lenslere takılıp kalmış OnePlus için bir ilk olacak.

Ve hepsi bu değil – arkada küçük bir ekran olabilir. Selfie’ler için çok fazla kullanılamayacak kadar küçük, ancak başka kullanımları olabilir (veya hiç ekran olmayabilir, bu çizimler çok ayrıntılı değil).

İlginç bir şekilde, OnePlus 10 Ultra hakkındaki söylentiler, Snapdragon 8 Gen 1 yerine Dimensity 9000‘i kullanacağını öne sürüyor – OnePlus 10R‘nin aynı çipi kullanması gerekiyor. Diğer özellikler, LTPO 2.0 ekran ve 80W hızlı şarj ile Pro’ya benzer olacak.

Şimdiye kadar, OnePlus‘ın bir Ultra model üzerinde çalıştığına dair resmi bir onay görmedik. Ayrıca şirketin Pro modelini küresel olarak piyasaya sürmek için bir tarihe karar vermesini bekliyoruz – bu Mart ayında olacak, bu yüzden belki o zamana kadar bu telefon hakkında daha fazla bilgi ediniriz.