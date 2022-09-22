OnePlus 10R Prime Blue Edition piyasaya sürüldü

OnePlus tarafından geçen hafta duyurulan OnePlus 10R Prime Blue Edition, bugün Hindistan’da piyasaya sürüldü. Ve beklendiği gibi, 10R‘nin standart modelleri ile Prime Blue Edition arasındaki fark sadece kozmetik. Bu, OnePlus 10R Prime Blue Edition’ın Dimensity 8100 Max yonga seti, 6.7″ 120Hz FullHD+ AMOLED ekran ve Android 12 ile birlikte geldiği anlamına gelir.

OnePlus 10R Prime Blue Edition, arkada 8MP ultra geniş ve 2MP makro birimiyle birleştirilen 50MP ana kameraya sahip. Ayrıca, selfie’ler ve görüntülü aramalar için ekranın delik deliğinin içinde bir 16MP kamera var.

Normal 10R, sırasıyla 4.500 mAh ve 5.000 mAh pil içeren 150W ve 80W versiyonlarda gelir. Amazon.in’in tanıtım sayfası, 10R Prime Blue Edition’ın 4.500 mAh pil ile geleceğini ve 150W şarjı destekleyeceğini öne sürse de, aslında 80W’a kadar 5.000 mAh hücre şarjı ile geliyor.

Ayrıca, OnePlus 10R Prime Blue Edition, yalnızca bir bellek yapılandırmasıyla gelir – 8 GB RAM ve 128 GB depolama. Yukarı yönde, aynı miktarda RAM ve depolamaya sahip Sierra Black ve Forest Green sürümleriyle aynı fiyatta – 32,999 INR (410 $/415 €).

OnePlus 10R Prime Blue Edition, Amazon.in’de zaten satın alınabilir. 10R Prime Blue Edition sadece farklı renkte 10R 80W olduğu için OnePlus 10R 80W’nin ayrıntılı özelliklerini buradan kontrol edebilirsiniz.