OnePlus 10R Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, OnePlus 10R‘yi tanıttı ve küresel pazar için de görücüye çıkacağının sinyalini verdi. Yeni OnePlus 10R, Hindistan versiyonunda bulunmayan birkaç özellik dışında geçen hafta Çin’de piyasaya çıkan OnePlus Ace ile aynı.

OnePlus 10R

Yeni akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç OLED FHD+ ekrana sahip. Ayrıca ekran, 360Hz dokunmatik örnekleme oranını ve 720Hz oyun dokunmatik örnekleme hızını desteklemekte.

10R, Dimensity işlemciyle geliyor ve önceki OnePlus akıllı telefonlardan oldukça farklı yeni bir tasarıma sahip. MediaTek Dimensity 8100-MAX işlemci desteğiyle gelen telefon 150W’lık bir hızlı şarj özelliğiyle geliyor. Köşeleri yuvarlak düz kenarlı bir çerçeveye sahip ve arka panel iki renk karışımı var. Üçlü kamera ve LED flaş, arka panelin sol üst kısmında yer alıyor ve benzersiz görünüyor.

OnePlus 10R, Ace’de dört yerine üç bellek seçeneğiyle geliyor. 8GB+128GB seçeneği ile 12GB+128GB ve 12GB+512GB seçenekleri yer alıyor. Üst düzey akıllı telefon, Sierra siyahı ve açık mavi olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Şirket, oyun uygulamalarında önemli olan yerleşik grafikleri tamamlamak için bağımsız bir grafik işlemci içeriyor. OnePlus 10R, bu nedenle, sertifikalı HyperBoost stabilizasyon motoruyla yüksek oyun içi kare hızlarına sahip. Ayrıca üçlü kamera kurulumunda 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro kamera yer alıyor. Öndeki kamera 16MP lensten oluşuyor.

OnePlus 10R, Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 ile çalışıyor. Ve 4.500 mAh pil ile birlikte geliyor. Pil, USB-C üzerinden 150W SuperVOOC hızlı şarjla şarj oluyor. Böylece 17 dakika içinde tamamen şarj oluyor.

8GB+128GB ve 12GB+256GB seçeneklerinin 5000mAh pil içerdiğini ve yalnızca 80W hızlı şarjı desteklediğini belirtmek gerekiyor. 150W hızlı şarj desteği yalnızca 12GB+512GB seçeneği içindir.Ayrıca OnePlus, pilin TUV Rheinland güvenli hızlı şarj sertifikasına sahip olduğunu söylüyor. Telefonun fiyatı ise 500 dolardan başlıyor.