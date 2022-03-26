OnePlus 10R’nin tüm özellikleri sızdı

Birkaç aydır, Q2 2022’de gelmesi beklenen OnePlus 10R (“kod adı: pickle”) hakkında bir şeyler duyuyoruz. OnePlus henüz 10R hakkında hiçbir şey açıklamadı, ancak tüm özellikleri çevrimiçi olarak sızdırıldı ve tamamen yeni bir akıllı telefon olmayacağını öne sürüyor.

Kaynak, OnePlus 10R‘nin Dimensity 8100 yonga seti (önceki söylenti Dimensity 9000 iddiasındaydı) tarafından destekleneceğini ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı OxygenOS 12‘yi çalıştıracağını iddia ediyor. Akıllı telefon, 8GB/12GB LPDDR5 RAM ve 128GB/256GB UFS 3.1 depolama ile gelecek.

OnePlus 10R, HDR10+ sertifikalı 6.7″ 120Hz FullHD+ E4 AMOLED ekrana sahip olacak ve ortasında 16MP selfie kamerası için bir delik bulunacak. Arkadaki ana kamera 50MP Sony IMX766 sensör kullanacak ve OIS‘e sahip olacak. 8MP ultrageniş (IMX355) ve 2MP makro kamera ile toplamda 3 kameradan oluşacak.

10R’nin önünde ve arkasında Gorilla Glass, yerleşik bir NFC yongası olacak ve Yüksek Çözünürlüklü Sesi destekleyecek. Ayrıca Dolby Atmos desteğine ve stereo hoparlörlere sahip olacak, ancak 3,5 mm kulaklık jakı gelmeyecek.

Kaynak, 10R’nin biri 4.500 mAh pil ve 150W şarjlı, diğeri 5.000 mAh pil ve 80W şarjlı olmak üzere iki çeşidi olacağını iddia ediyor. Tüm bunlar tanıdık geliyorsa, bunun nedeni OnePlus 10R‘nin birkaç gün önce tanıtılan Realme GT Neo3‘ün bir versiyonu olduğu söylenmesidir.

OnePlus Nord 3‘ün de benzer özelliklere sahip olduğu söyleniyor ve bu biraz kafa karıştırıcı. Umarım yakında iki akıllı telefon hakkında daha fazla netliğe sahip oluruz. Belki de OnePlus’ın küresel pazarlar için OnePlus 10 Pro‘yu Bullets Wireless Z2 Bluetooth kulaklıklarını çıkaracağı 31 Mart etkinliğinde duyuracak. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.