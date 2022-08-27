OnePlus 10T, OxygenOS A.06 güncellemesini alıyor, bazı hataları düzeltiyor, kamerayı iyileştiriyor

İlk yazılım güncellemesinden yaklaşık bir hafta sonra, OnePlus 10T şimdi kaputun altındaki bazı şeyleri optimize etmeyi ve kamera deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan ikinci bir güncelleme alıyor. Bunun aşamalı bir sunum olduğunu unutmayın, bu nedenle bazı kullanıcıların OTA güncellemelerinin gelmesi için birkaç gün beklemesi gerekebilir.

Yazılım, küresel ve Hint cihazlarına aktarılıyor ve genel sistem kararlılığını iyileştiriyor ve arka plandaki uygulamalar, ekran ve parmak izi okuyucu da dahil olmak üzere pek çok şeyi optimize ediyor.

Kamera ayrıca, özellikle portre modunda ve ultra geniş kamerada geliştiriliyor. Muhtemelen daha önemli olan, telefonun bazen algılayamadığı SuperVOOC şarjıyla ilgili hata düzeltmesidir.

Ayrıca bkz: OnePlus 10T Özellikleri